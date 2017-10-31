Километр за забором: на «Родниках» построили продолжение Красного проспекта

В микрорайоне «Родники» Калининского района Новосибирска построили новую дорогу от улицы Мясниковой к Краузе — это участок будущего продолжения Красного проспекта, но пока он огорожен забором и проехать по нему нельзя.







Километровый участок Красного проспекта, оторванный от основной части магистрали полем





На прошлой неделе на улице Краузе появился новый светодиодный светофор — пока он не работает. Светофор поставили на том месте, где дорога соединится с будущим Красным проспектом, который планировали построить от улицы Аэропорт.







Проектная документация есть на участок дороги от Краузе до Мясниковой, рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Сейчас участок длиной 1,07 км залит цементобетоном на половину ширины Красного проспекта.







Будущий отрезок Красного проспекта упирается в улицу Краузе на «Родниках»





«В текущий момент на территории ведутся работы компанией "Энергомонтаж"», — сообщили в мэрии.







Движение по новой дороге закрыто железобетонным забором





Генеральный директор строительной компании «Энергомонтаж» Иван Сидоренко рассказал НГС.НОВОСТИ, что в начале года компания передала эту дорогу городским властям. «Сейчас они ставят светофор для открытия участка от улицы Мясниковой до улицы Краузе. Мы свои работы давно выполнили, заключили соглашение о возмещении затрат в течение трёх лет — примерно по 25 миллионов в год», — пояснил Сидоренко.







Новый светофор на улице Краузе





Когда Красный проспект дотянется от улицы Аэропорт до улицы Краузе, пока неизвестно. Часть участка между ними находится в собственности мэрии, а часть — в собственности Минобороны и юридических лиц. «Это обуславливает значительные бюджетные средства на выплату компенсации за их изъятие. Муниципальной программой на 2016–2020 годы выделение бюджетных средств на реализацию этого проекта не предусмотрено. Возможные сроки строительства не определены», — сказали в департаменте.