Верховный суд отнесёт 80 видов преступлений к «уголовным проступкам»
Верховный суд РФ предложил признать уголовными проступками 80 преступлений небольшой тяжести, наказание за которые не связано с лишением свободы.
По законопроекту, передает РИА Новости с пленума суда, осужденные за уголовные проступки будут освобождены от уголовной ответственности.
«В настоящее время в Уголовном кодексе РФ насчитывается более 80 составов преступлений, за которые не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, а число осужденных по ним только в 2016 году составило более 40 тысяч человек. Отнесение этих преступлений к уголовному проступку создаст необходимые условия для освобождения лиц, совершивших такие деяния впервые, от уголовной ответственности с назначением им иных мер уголовно-правового характера», — указывает суд.
Перевести в категорию проступков предполагается преступления небольшой тяжести с минимальной общественной опасностью.
Председатель ВС Вячеслав Лебедев очерчивает диапазон уголовных проступков как «правонарушение между уголовно-наказуемым деянием и административным правонарушением, которое не предусматривает лишение свободы, характеризуется короткими сроками давности и не влечет за собой судимость».
К преступлениям, за совершение которых в УК не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, сейчас, например, относятся «Халатность» (ст. 193 УК), «Незаконная охота» (ст. 258 УК), «Вандализм» (ч. 1 ст. 214 УК) и др. Такие правонарушения с точки зрения закона сейчас по своим последствиям идентичны преступлениям, за которые сажают на срок до трех лет.
«Совершение любого из данных видов преступлений небольшой тяжести влечет в основном одни и те же правовые последствия, если иметь в виду давность уголовного преследования, погашение судимости, условно-досрочное освобождение от наказания. Очевидно, что отнесение к одной и той же категории преступлений деяний, существенно различающихся по общественной опасности, не согласуется с общеправовым принципом справедливости и принципом индивидуализации уголовной ответственности и наказания», — отмечает ВС РФ.
Наказывать за проступки в ВС предлагают, например, штрафами и обязательными работами. Но само действие не будет считаться уголовным деянием, соответственно, последствия наказания за проступки будут более мягкими, чем за преступления той же категории тяжести, предусматривающие лишение свободы.
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Алексей Охлопков
Фото Игоря Зарембо (РИА Новости)