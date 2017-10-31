Верховный суд отнесёт 80 видов преступлений к «уголовным проступкам»

Понятие «уголовный проступок» смягчит наказание для тех, кто совершит его впервые
Понятие «уголовный проступок» смягчит наказание для тех, кто совершит его впервые

Верховный суд РФ предложил признать уголовными проступками 80 преступлений небольшой тяжести, наказание за которые не связано с лишением свободы.


По законопроекту, передает РИА Новости с пленума суда, осужденные за уголовные проступки будут освобождены от уголовной ответственности. 


«В настоящее время в Уголовном кодексе РФ насчитывается более 80 составов преступлений, за которые не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, а число осужденных по ним только в 2016 году составило более 40 тысяч человек. Отнесение этих преступлений к уголовному проступку создаст необходимые условия для освобождения лиц, совершивших такие деяния впервые, от уголовной ответственности с назначением им иных мер уголовно-правового характера», — указывает суд.


Перевести в категорию проступков предполагается преступления небольшой тяжести с минимальной общественной опасностью.


Председатель ВС Вячеслав Лебедев очерчивает диапазон уголовных проступков как «правонарушение между уголовно-наказуемым деянием и административным правонарушением, которое не предусматривает лишение свободы, характеризуется короткими сроками давности и не влечет за собой судимость».


К преступлениям, за совершение которых в УК не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, сейчас, например, относятся «Халатность» (ст. 193 УК), «Незаконная охота» (ст. 258 УК), «Вандализм» (ч. 1 ст. 214 УК) и др. Такие правонарушения с точки зрения закона сейчас по своим последствиям идентичны преступлениям, за которые сажают на срок до трех лет.


«Совершение любого из данных видов преступлений небольшой тяжести влечет в основном одни и те же правовые последствия, если иметь в виду давность уголовного преследования, погашение судимости, условно-досрочное освобождение от наказания. Очевидно, что отнесение к одной и той же категории преступлений деяний, существенно различающихся по общественной опасности, не согласуется с общеправовым принципом справедливости и принципом индивидуализации уголовной ответственности и наказания», — отмечает ВС РФ.


Наказывать за проступки в ВС предлагают, например, штрафами и обязательными работами. Но само действие не будет считаться уголовным деянием, соответственно, последствия наказания за проступки будут более мягкими, чем за преступления той же категории тяжести, предусматривающие лишение свободы.

Прочтений: 2002
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено