В Новосибирске пропали школьница с цветным рюкзаком и студент из Тобольска

Новосибирские волонтёры попросили помощи в поисках двух подростков, которые пропали на прошлой неделе.


Данил Лосев вышел из общежития и исчез
Данил Лосев вышел из общежития и исчез


17-летний студент из Тобольска Данил Лосев пропал два дня назад. Последний раз подростка видели в общежитии НГТУ на проспекте Карла Маркса, где он живёт.


«29 октября в 21:55 он вышел из общежития и исчез», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в поисковом отряде «Лиза Алерт». 


В поисковом отряде уточнили, что у пропавшего худощавое телосложение, русые волосы, серо-зелёные глаза, он носит очки в чёрной оправе. Рост подростка — 183 см. В день исчезновения он был одет в чёрную куртку и тёмно-синие джинсы. 


Перед тем как уйти из дома, Ангелина Морозова с бабушкой не ссорилась
Перед тем как уйти из дома, Ангелина Морозова с бабушкой не ссорилась


Ещё один подросток — 14-летняя Ангелина Морозова — пропала на прошлой неделе в Первомайском районе Новосибирска. Как сообщили в поисковом отряде «ДоброСпас-Новосибирск», 25 октября девочка ушла из дома № 18 по улице Твардовского. Перед этим она позвонила бабушке, сообщила, что вернулась из школы. Но когда бабушка пришла домой, то увидела только вытряхнутые на стол учебники — ни самой Ангелины, ни её школьного рюкзака в квартире не было, и дома девочка больше не появлялась.


По информации волонтёров, раньше Ангелина никогда не терялась и перед своим исчезновением с бабушкой не ссорилась.


В ориентировке говорится, что у девочки среднее телосложение, светло-русые волосы до плеч, серые глаза. Рост Ангелины — 160 см. Перед уходом из дома она надела сине-чёрную парку, чёрные джинсы, чёрную шапку с оранжевым значком, голубые кроссовки с белой подошвой. Кроме цветного рюкзака у девочки с собой была чёрно-розовая сумка. 


Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших подростков, просят позвонить в полицию по телефону 02. Также желающие помочь в поисках Ангелины Морозовой могут обратиться в поисковый отряд «ДоброСпас-Новосибирск» (тел. 8-913-372-47-37, 7-953-887-17-77). Сообщить о местонахождении Данила Лосева также можно по телефону «Лизы Алерт» 8-800-700-54-52.


Также в Новосибирске продолжаются поиски 15-летнего школьника Даниила Ковалёва, который на выходных ушёл из дома в Кировском районе.

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