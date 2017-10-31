Что нас ждёт в ноябре: новые нормы провоза багажа, блокировка анонимайзеров и турецкие помидоры





С 1 ноября вес ручной клади в самолете не должен превышать 5 кг

С завтрашнего дня в России начнут действовать несколько новых законов. Редакция НГС.НОВОСТИ подготовила краткий обзор наиболее значимых изменений.





Начинают действовать новые правила авиаперевозки ручной клади и багажа







Правительство РФ решило привести к единому стандарту нормы провоза ручной клади в самолетах. Теперь взять с собой в салон можно будет сумку весом не более 5 кг. Все, что тяжелее, надо будет сдать в багажное отделение. До этого момента разные перевозчики устанавливали разные требования к ручной клади. Например, в «Аэрофлоте» можно было провозить сумку весом до 16 кг в бизнес-классе и до 10 кг в комфорте и экономе.







Перевозчики теперь смогут требовать плату за багаж весом более 10 кг. В этих рамках авиакомпании смогут устанавливать собственные правила, в том числе определять максимальные габариты чемоданов.







На борт кроме сумок, подходящих по весу, можно бесплатно пронести рюкзак, дамскую сумку, букет цветов, верхнюю одежду, детское питание для ребенка во время полета, костюм в портпледе, устройство для переноса ребенка, лекарственные препараты в количестве, необходимом для полета, специальные костыли, трости, ходунки, роллаторы и складную кресло-коляску.





Вступает в силу закон о запрете средств для обхода интернет-блокировок







Под действие закона попадают VPN-сервисы и анонимайзеры, которые открывают пользователям доступ на заблокированные по требованию Роскомнадзора ресурсы. При отказе таких сервисов блокировать доступ к запрещенному контенту они сами будут заблокированы.







Под действие закона попадают не только прокси- и VPN-сервисы, но и анонимные сети Tor и I2P. Кроме того, документ запрещает поисковым системам выдавать ссылки на заблокированные ресурсы. За нарушение нового закона Google или, например, «Яндексу» грозит штраф в размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.







В Россию вновь будут завозить турецкие томаты







С 1 ноября в Россию снова разрешат ввозить турецкие помидоры. Впрочем, пока разрешение на ввоз продукции получили лишь четыре турецкие компании, а объем партии томатов составит всего 50 тысяч тонн в год.







Напомним, отношения между Россией и Турцией испортились после того, как турки сбили российский Су-24 в ноябре 2015-го. В ответ Москва ввела ряд экономических санкций, в том числе и запрет на импорт турецких фруктов и овощей.







Еще одним следствием потепления отношений двух стран стало снятие запрета на ввоз в Россию турецких гранатов и баклажанов. Эти продукты завозятся в Россию с сегодняшнего дня.