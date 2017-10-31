Около «МЕГИ» построят первое за Уралом медресе

Мечеть на улице Мира в Новосибирске

На территории мечети на улице Мира в Кировском районе Новосибирска появится первое за Уралом медресе — для его строительства необходим 1 млрд рублей.





Департамент строительства и архитектуры мэрии выдал областной мусульманской религиозной организации разрешение на строительство учебного заведения 20 октября, говорится на муниципальном портале Новосибирска. Сейчас недалеко от перекрёстка улиц Мира и Ватутина находится действующая соборная мечеть имени шейха Кунта-Хаджи Кишиева, а через дорогу от неё — «МЕГА».





«Задумка сделать в Новосибирске медресе появилась с 2000-х годов. Уже 15 лет мы мелкими шагами идём по пути к цели. У нашего города хорошее географическое месторасположение, здесь большой транспортный узел. Сегодня молодые ребята с Хабаровска, Владивостока едут учиться в Казань, проводят в поезде много времени», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ имам-хатыб соборной мечети Новосибирска Салим Шакирзянов.





Сейчас мусульманская организация занимается проектом и ведёт подготовительные земляные работы для строительства учебного заведения. На строительство медресе нужно около 1 млрд рублей. Сколько времени займёт сбор денег, пока неизвестно — прежде всего мусульмане рассчитывают на помощь меценатов, предпринимателей и пожертвования благотворителей.





Планируется, что в Новосибирске появится большой культурно-образовательный комплекс с конференц-залами, банкетным залом, учебными классами и общежитием на 40–60 человек.





Сейчас в России насчитывается пять медресе — в Казани, Уфе, Москве, Грозном и в Махачкале.





Справка: Медресе — мусульманское учебное заведение, выполняющее функцию средней общеобразовательной школы и мусульманской духовной семинарии. В медресе изучают арабский язык, Коран, шариат, историю ислама и другие дисциплины.





В Новосибирске насчитывается немало мусульман, регулярно они отмечают национальные праздники. Так, 1 сентября мусульмане отмечали религиозный праздник Курбан-байрам, а в июне около 600 человек приняли участие в межрегиональном татарском празднике «Сибирский Сабантуй-2017».