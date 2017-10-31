Новосибирцы начали отмечать Хэллоуин

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Сегодня, 31 октября, жители Новосибирска начали праздновать Хэллоуин — праздник, который на Западе отмечают накануне католического Дня всех святых.





Офисы заполнили атрибуты этого праздника — тыквы с вырезанными лицами. По правилам праздника внутрь такой тыквы ставится свеча, чтобы превратить её в светильник Джека. Среди других украшений — воздушные шары чёрных и оранжевых цветов, изображения летучих мышей и разные предметы, которые должны устрашать.





Если вы в офисе или дома тоже решили присоединиться к этому празднику или увидели, как отмечают праздник где-нибудь в Новосибирске, присылайте ваши фото и видео в редакцию через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru, в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-00-00.





14:13

НГС тоже решил отметить Хэллоуин — в нашем офисе расставили тыквы и свечи, развесили воздушные шары.





В холле офиса НГС поставили инсталляцию с поздравлением





Маленькие тыквы и свечи украсили столы кофейни





Страшные очки напоминают о том, что в Хэллоуин принято пугать окружающих





А еще в Хэллоуин раздают сладости





Летучие мыши символизируют ночь, а ночь в Хэллоуин считается самой опасной в году





А вот так отмечают Хэллоуин в компании Playtox.





Хэллоуин в компании Playtox





Хэллоуин в компании Playtox





Хэллоуин в компании Playtox







