Новосибирцы начали отмечать Хэллоуин

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Сегодня, 31 октября, жители Новосибирска начали праздновать Хэллоуин — праздник, который на Западе отмечают накануне католического Дня всех святых.


Офисы заполнили атрибуты этого праздника — тыквы с вырезанными лицами. По правилам праздника внутрь такой тыквы ставится свеча, чтобы превратить её в светильник Джека. Среди других украшений — воздушные шары чёрных и оранжевых цветов, изображения летучих мышей и разные предметы, которые должны устрашать.


Если вы в офисе или дома тоже решили присоединиться к этому празднику или увидели, как отмечают праздник где-нибудь в Новосибирске, присылайте ваши фото и видео в редакцию через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru, в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-00-00.


НГС тоже решил отметить Хэллоуин — в нашем офисе расставили тыквы и свечи, развесили воздушные шары.


В холле офиса НГС поставили инсталляцию с поздравлением
В холле офиса НГС поставили инсталляцию с поздравлением


Маленькие тыквы и свечи украсили столы кофейни
Маленькие тыквы и свечи украсили столы кофейни


Страшные очки напоминают о том, что в Хэллоуин принято пугать окружающих
Страшные очки напоминают о том, что в Хэллоуин принято пугать окружающих


А еще в Хэллоуин раздают сладости
А еще в Хэллоуин раздают сладости


Летучие мыши символизируют ночь, а ночь в Хэллоуин считается самой опасной в году
Летучие мыши символизируют ночь, а ночь в Хэллоуин считается самой опасной в году


А вот так отмечают Хэллоуин в компании Playtox.


Хэллоуин в компании Playtox
Хэллоуин в компании Playtox


Хэллоуин в компании Playtox
Хэллоуин в компании Playtox


Хэллоуин в компании Playtox
Хэллоуин в компании Playtox



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