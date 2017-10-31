Новосибирец стал лучшим молодым барменом Сибири за коктейль «Первоклассник» зелёного цвета

Поздно вечером 30 октября в новосибирском клубе «Гевара» прошёл конкурс «Молодой бармен Сибири» — его победитель сделал буро-зелёный коктейль «Первоклассник» и выиграл главный приз, привезённый несколько лет назад с блошиного рынка Лондона.





Победитель конкурса «Молодой бармен Сибири» Илья Чеканов





«Победитель — Илья Чеканов. Он работает не в баре даже, а в [новосибирской компании] "Кейти бар" — это выездное обслуживание. Он единственный, кто отработал по технике на 100 баллов и коктейль у него был вкусный. <…> Илья получил кубок, сделанный из антикварного шейкера. Я его купил в Лондоне на блошином рынке Портобелло-роуд в 2010 году. С тех пор он у нас является переходным кубком. Второй кубок — кувшин для пунша, тоже оттуда привёз», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ президент Новосибирской ассоциации барменов Максим Щёголев.





Старинные английские шейкер и кувшин для пунша, которые привезли с блошиного рынка и сделали переходными призами конкурса барменов





Коктейль «Первоклассник» из текилы, вермута и щавелевого сиропа удивил всех своим цветом





Коктейль, который приготовил Илья, удивил всех буро-зелёным цветом и названием «Первоклассник». Основные ингредиенты «Первоклассника» — текила, сухой вермут и щавелевый сироп. Пить его надо было после закуски из запечённой в щавелевом листе креветки.







Второй приз — за вкусный коктейль — достался Никите Аксёнову из бара «Воробей». Никита, по словам Максима Щёголева, отстал от главного победителя на сотые доли.





Приготовленные во время конкурса коктейли распродали с аукциона на 9000 рублей





Сразу после завершения конкурса организаторы начали подготовку к следующему чемпионату — среди барменов-профессионалов, который пройдет в декабре





В конкурсе приняли участие 17 молодых барменов из Новосибирска, Омска и Томска. Претенденты на звание лучшего должны были иметь наставника, возраст до 25 лет и не участвовать ранее в подобных конкурсах. Приготовленные барменами коктейли продали тут же с аукциона на общую сумму 9 тысяч рублей, которые пошли в фонд ассоциации барменов.





В сентябре в Новосибирске был выбран лучший бармен по версии Новосибирской ассоциации барменов. Победителем Кубка НАБ стал Владимир Макаренко из новосибирского бара Twiggy.