Свалки надо убрать: прокуратура заметила ворон и голубей недалеко от аэропорта Толмачёво

В прокуратуре считают, что большое скопление птиц над аэропортом может привести к аварии

Новосибирская транспортная прокуратура потребовала убрать свалки, из-за которых над аэропортом Толмачёво кружат расплодившиеся вороны и голуби.







Несанкционированные свалки вблизи Толмачёво прокуратура обнаружила во время проверки, которую проводила вместе со специалистами Ространснадзора и аэропорта.







«Установлено, что в нарушение требований закона на расстоянии менее 15 км от аэродрома Новосибирск (Толмачёво) в селе Криводановка и в селе Прокудское без согласования с АО "Аэропорт Толмачево" располагаются два полигона твёрдых бытовых отходов, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц: коршунов, чаек, ворон, голубей. Высокая концентрация птиц (около 200 особей) вблизи аэродрома, а также в зоне маневрирования воздушных судов представляет угрозу безопасности воздушного движения», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.







В Новосибирской транспортной прокуратуре корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что проверка началась в том числе после того, как администрация аэропорта Толмачёво стала жаловаться на неприятный запах в окрестностях. Но при этом транспортная прокуратура провела проверку только в своей сфере и изучила соблюдение требований воздушного законодательства.





«В том месте, где мы проверяли, высота полёта птиц соразмерна с высотой полёта воздушного судна, и их большая концентрация может привести к столкновению воздушного судна с птицей и к аварии», — пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ старший помощник Новосибирского транспортного прокурора Евгения Жбирь.







По её словам, транспортная прокуратура направила собственникам свалок — сельским администрациям — представления с требованием их убрать. А арендаторы полигонов (частная компания и индивидуальный предприниматель) получили штрафы по 30 тысяч рублей за «нарушение правил использования воздушного пространства».







Кроме того, результаты этой проверки переданы в природоохранную прокуратуру, так как неприятный запах в районе аэропорта «может свидетельствовать о нарушении природоохранного законодательства», добавила Евгения Жбирь.