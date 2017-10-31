Врио губернатора проехался по областным трассам и понял, что на них нельзя экономить

Андрей Травников (в центре) побывал на трассах в НСО и смог их оценить

Врио губернатора Андрей Травников проехался по трассам в Новосибирской области и заявил, что бюджету нужно «вкладываться» в текущий ремонт дорог.







О своих впечатлениях о новосибирских дорогах врио губернатора Андрей Травников рассказал сегодня, 31 октября.







«Дороги, как и во всех регионах, они разные. Конечно же, мы видим, что сеть федеральных дорог — она находится в более лучшем состоянии, чем региональные и местные дороги. С одной стороны, это вызывает у нас определённую зависть, что федералы имеют больше возможностей, чем регионалы и муниципалы», — пояснил глава области.







Он добавил, что региональная сеть дорог местами «достаточно удовлетворительная», но есть и участки, требующие ремонта.







«Конечно же, нужно вкладываться в ремонт. Для меня дорожный фонд — это не только жёстко зафиксированное бюджетным кодексом направление расходования средств, это для меня определённый приоритет.





Потому что я считаю — в такой стране, как Россия, с её огромными территориями дорогам нужно уделять больше внимания. Это вопрос экономического развития и это вопрос рачительного расходования бюджетных средств»,





— сказал Андрей Травников.







По мнению врио губернатора, правильнее вкладывать в текущий ремонт и обслуживание трасс, чем потом тратить деньги на дорогой капитальный ремонт.







«Мы знаем примеры, когда невнимательное отношение к водопропускным пунктам, к состоянию обочины, канав, к вырубке зелёных насаждений вдоль дороги приводит к необходимости полностью перекладывать полотно и подушки.





Это технические примеры, но это подтверждение того, что недофинансировать дороги — очень опасно», — резюмировал Травников.







Сегодня на пресс-конференции врио губернатора также назвал новую дату открытия мультимедийного парка «Россия. Моя история» и ответил на вопросы о грядущем визите президента России Владимира Путина.