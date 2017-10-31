Анатолий Чубайс предрёк России скорый энергетический коллапс

Анатолий Чубайс на новосибирском заводе «Лиотех»

Председатель правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс в интервью «Российской газете» рассказал о проблемах в энергетической отрасли, которые ожидают нашу страну в ближайшем десятилетии.





По мнению главы корпорации «РОСНАНО», спрос на электроэнергию в России скоро превысит объём имеющихся энергоресурсов. Без ввода мощностей избежать энергетического кризиса не удастся, считает Чубайс.





В интервью «Российской газете» Анатолий Чубайс провел параллели с событиями, происходившими в стране лет десять назад.





«Во многих важнейших регионах страны физически не хватало мощностей. И вводы новых мощностей, которые дала осуществить реформа энергетики, эту проблему сняли. 35 тысяч мегаватт — рекордные объемы, введенные в России за последние 10 лет в результате реформы энергетики. И сейчас некоторые нас даже критикуют, что слишком много новых мощностей тогда было введено. Но если делать прогноз на будущее, то в нем практически все сходятся на мысли, что этот ресурс исчерпается. Одни говорят — к 2021 году, другие — к 2023-му, третьи — к 2025-му. Думаю, в диапазоне от шести до семи лет, если не обеспечивать новые вводы, мы снова получим такую же проблему, из которой вышли благодаря реформе», — считает Чубайс.





Председатель правления «РОСНАНО» убеждён, что ситуация в энергетической отрасли является настолько катастрофической, что может привести к массовым отключениям электроэнергии ради экономии ресурсов.