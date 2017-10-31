Видео: автор песни «Мой Путин» переоделась в гаишника, чтобы снять клип

Машани снимала клип на Мочищенском шоссе и в Боровом

Новосибирская певица Машани выпустила клип о безопасном движении по дорогам и соблюдении правил.







Клип «Удачи в пути» певица Мария Якушева, исполняющая свои песни под именем Машани, выложила на свой канал на YouTube 30 октября.







«Эта песня у меня была на английском языке в первом альбоме. И слушатели просили сделать русскую версию. Я её записала и решила снять клип. Пришла такая идея с формой, я её купила, а клип снимали в Боровом и на Мочищенском шоссе с участием моих знакомых», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Машани.







По сюжету видео Машани работает в ГИБДД и однажды останавливает мотоциклиста, который превышает скорость — разгоняется до 130 км/ч. Водитель сначала отрицает свою вину, а потом признаётся в нарушении и просит его отпустить. Инспектор его отпускает, но мотоциклист опять нарушает правила дорожного движения, после чего у него ломается мотоцикл.





«А автомобилист ничего не нарушает, я его останавливаю, проверяю документы и аптечку. У него всё в порядке, с ним безопасно ехать, и я сажусь к нему в машину. А дальше каждый додумывает сам, что происходит», — объясняет Машани.











Певица говорит, что ей очень понравилось носить форму, в ней было комфортно. Деньги на съёмки — 50 тысяч рублей — Машани собирала на краудфандинговой платформе. Снимали клип четыре дня в августе, после этого певица сама занималась монтажом.







«Главная мысль — соблюдать скорость, потому что у нас многие гоняют, не задумываясь ни о своих жизнях, ни о жизнях близких людей. Во время съёмок некоторые водители сигналили, причем ещё проезжали две машины ГИБДД, но они не остановились, просто посмотрели. Мы специально выбрали трассу, где мало машин, чтобы не смущать водителей, и чтобы было безопаснее», — пояснила певица.







Певица Машани стала известна в Новосибирске после выхода видеоклипа «Мой Путин», который набрал больше 3,6 млн просмотров на YouTube. Позже она выпустила ещё несколько клипов, в том числе видеоролик о коррупции «Уберите руки» и шуточную песню о плохой уборке снега в Новосибирске. Волнуют певицу проблемы не только Новосибирска, но и других регионов, поэтому один из последних клипов Машани посвятила сложной судьбе обманутых дольщиков из Томска.