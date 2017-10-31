Полиция поймала мужчину с лестницей около билборда с Лениным

Испорченный плакат недалеко от станции метро «Маршала Покрышкина»
Испорченный плакат недалеко от станции метро «Маршала Покрышкина»

Новосибирская полиция задержала на улице Гоголя мужчину — он может быть причастен к порче плакатов к 100-летию революции. 


«Вчера, 30 октября, вечером в полицию поступило сообщение от жительницы Новосибирска о том, что к билборду на улице Гоголя неизвестный гражданин поставил лестницу. Сотрудники полиции прибыли на место и задержали мужчину 1974 года рождения», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО.


Сейчас полиция опрашивает задержанного и выясняет все обстоятельства дела.


В полиции не уточнили, был ли билборд на улице Гоголя уже разрисован в момент задержания мужчины или ещё нет. 


Первые сообщения об испорченных плакатах появились в ночь на 24 октября. Тогда сразу два билборда разрисовали на улице Кирова в Октябрьском районе. 


27 октября неизвестные расписали билборд на Гусинобродском шоссе. Тогда кроме рогов неизвестные написали на плакате слова «воинство сатаны».


Последний случай произошёл вчера, 30 октября. В Центральном районе Новосибирска, недалеко от станции метро «Маршала Покрышкина» неизвестные также изрисовали плакат к юбилею Октябрьской революции.

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