Травников назвал дату открытия музея в военном городке — на церемонию ждали Путина

Андрей Травников на экскурсии в мультимедийном парке
Андрей Травников на экскурсии в мультимедийном парке

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников назвал новую дату открытия мультимедийного парка «Россия. Моя история» и прокомментировал слухи о визите президента России Владимира Путина.


«Дата известна — 12 ноября. По поводу визита главы государства информации у меня никакой нет.


Конечно, Владимир Владимирович [Путин] иногда меняет свой график достаточно резко, но с учётом того, что времени остается не так много, а никаких сигналов мы пока не получали, это маловероятно»,


— сообщил сегодня врио губернатора Андрей Травников.


Он подчеркнул, что регион готовится к открытию парка вне зависимости от того, приедет ли на церемонию президент России, и все работы будут закончены в срок.


В середине октября врио губернатора Андрей Травников побывал на стройке гарнизонного Дома офицеров на территории военного городка, где должен появиться мультимедийный парк «Россия. Моя история». Подрядчики обещали ему выровнять колеи и хорошо сделать пешеходный переход.

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