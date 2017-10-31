Травников назвал дату открытия музея в военном городке — на церемонию ждали Путина

Андрей Травников на экскурсии в мультимедийном парке

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников назвал новую дату открытия мультимедийного парка «Россия. Моя история» и прокомментировал слухи о визите президента России Владимира Путина.







«Дата известна — 12 ноября. По поводу визита главы государства информации у меня никакой нет.





Конечно, Владимир Владимирович [Путин] иногда меняет свой график достаточно резко, но с учётом того, что времени остается не так много, а никаких сигналов мы пока не получали, это маловероятно»,





— сообщил сегодня врио губернатора Андрей Травников.







Он подчеркнул, что регион готовится к открытию парка вне зависимости от того, приедет ли на церемонию президент России, и все работы будут закончены в срок.







В середине октября врио губернатора Андрей Травников побывал на стройке гарнизонного Дома офицеров на территории военного городка, где должен появиться мультимедийный парк «Россия. Моя история». Подрядчики обещали ему выровнять колеи и хорошо сделать пешеходный переход.

