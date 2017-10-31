Аналитики нашли самые дешёвые квартиры в новостройках Новосибирска

Самые дешёвые квартиры продают на окраинах, на первых этажах и без балконов

Специалисты N1.RU изучили продающиеся квартиры в новостройках и нашли среди них самые дешёвые. Как подсчитали аналитики портала, некоторые квартиры в новосибирских новостройках можно купить вдвое дешевле, чем в среднем на рынке, — речь идёт в первую очередь о квартирах на первых этажах в комплексах экономкласса.







По данным экспертов, на стадии строительства такие квартиры можно купить от 22 тысяч рублей за квадратный метр, в сданных домах — от 26 тысяч рублей. При этом средняя цена «квадрата» в новосибирских новостройках составляет 53,2 тысячи рублей. Такая разница, по мнению аналитиков, связана с меньшим спросом на первые этажи домов — объявления о продаже таких квартир просматривают в среднем на 40% реже, чем на остальных этажах.







«Жильё даже в экономклассе очень сильно различается как по качеству, так и по ценам, — уточнила руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва. — Самые дешёвые квартиры в данный момент есть на Южно-Чемском жилмассиве в панельных домах. Двухкомнатную квартиру площадью 59 "квадратов" здесь можно купить за 1,6 миллиона рублей, а просторную "однёшку" — за 1,25 миллиона рублей».







Ранее эксперты N1.RU составили рейтинг станций метро по доступности жилья: стоимость «квадрата» в готовом доме на площади Карла Маркса, по их данным, ненамного превышает среднюю цену за «квадрат» в новостройках.