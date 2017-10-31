Аналитики нашли самые дешёвые квартиры в новостройках Новосибирска

Самые дешёвые квартиры продают на окраинах, на первых этажах и без балконов
Самые дешёвые квартиры продают на окраинах, на первых этажах и без балконов

Специалисты N1.RU изучили продающиеся квартиры в новостройках и нашли среди них самые дешёвые. Как подсчитали аналитики портала, некоторые квартиры в новосибирских новостройках можно купить вдвое дешевле, чем в среднем на рынке, — речь идёт в первую очередь о квартирах на первых этажах в комплексах экономкласса.


По данным экспертов, на стадии строительства такие квартиры можно купить от 22 тысяч рублей за квадратный метр, в сданных домах — от 26 тысяч рублей. При этом средняя цена «квадрата» в новосибирских новостройках составляет 53,2 тысячи рублей. Такая разница, по мнению аналитиков, связана с меньшим спросом на первые этажи домов — объявления о продаже таких квартир просматривают в среднем на 40% реже, чем на остальных этажах.


«Жильё даже в экономклассе очень сильно различается как по качеству, так и по ценам, — уточнила руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва. — Самые дешёвые квартиры в данный момент есть на Южно-Чемском жилмассиве в панельных домах. Двухкомнатную квартиру площадью 59 "квадратов" здесь можно купить за 1,6 миллиона рублей, а просторную "однёшку" — за 1,25 миллиона рублей».


Ранее эксперты N1.RU составили рейтинг станций метро по доступности жилья: стоимость «квадрата» в готовом доме на площади Карла Маркса, по их данным, ненамного превышает среднюю цену за «квадрат» в новостройках.

Прочтений: 2172
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (17)17
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Сбербанк отвечает на вопросы предпринимателей о новых кассово-инкассаторских услугах
Идёт онлайн-конференция о современных услугах инкассации для предпринимателей.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено