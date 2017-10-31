Защита бывшего губернатора Юрченко обжаловала приговор

Василий Юрченко и один из его адвокатов Александр Балян во время оглашения приговора
Василий Юрченко и один из его адвокатов Александр Балян во время оглашения приговора

Адвокаты подали апелляционную жалобу на приговор Центрального районного суда города, приговорившего бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко к условному сроку за превышение должностных полномочий.


Один из защитников Юрченко Игорь Шурпик рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что подал апелляцию, несмотря на то, что полный текст приговора пока не видел и при подаче жалобы мог ориентироваться только на то, что защита услышала во время оглашения приговора.


«С учётом того, что формальный десятидневный срок для обжалования истекал, мной было принято решение обратиться с жалобой на то, что я услышал в приговоре. И по тем заметкам, которые мы делали с коллегами [во время судебного заседания], мной подана апелляционная жалоба в защиту Юрченко. Но правом апелляционного обжалования также обладают и другие участники [процесса]: и сам Василий Алексеевич [Юрченко], и мои коллеги — [адвокаты Александр] Балян и [Владимир] Бригадин. Соответственно, думаю, что все они трое также будут обращаться с апелляционными жалобами. Как поступили коллеги в этом случае, пока у меня нет информации, но я уверен, что она появится в самое ближайшее время», — пояснил Игорь Шурпик.


По словам адвоката, он впервые столкнулся с тем, что суд не выдал текст приговора в день его оглашения.


«Очень короткий срок [для обжалования] — 10 дней, объём [приговора] колоссальный — больше 300 страниц, как мы предполагаем, судя по той пачке, которая была у суда при оглашении приговора. Представьте, что 300 страниц нужно прочитать, соотнести с судебным протоколом, который тоже немаленький, потому что было больше 100 судебных заседаний, и выразить апелляционную жалобу. Но закон позволяет нам делать дополнения [к жалобе]. И я буду их делать после, когда приговор суда будет у меня на руках», — рассказал Шурпик.


Адвокат заявил, что в апелляционной жалобе просит оправдать Василия Юрченко.


Василий Юрченко оказался на скамье подсудимых по обвинению в продаже земли в центре Новосибирска по заниженной цене. По версии гособвинения, в 2010 году Василий Юрченко, работавший тогда в должности первого вице-губернатора, дал указание отменить аукцион по продаже незавершенного объекта строительства и земли на улице Чаплыгина, 54. Участок находился в собственности компании «ГазТрансКом», 100% акций которой принадлежат Новосибирской области. При этом Юрченко распорядился продать эти объекты ООО «Тактика» за сравнительно низкую цену. Гособвинение настаивало на том, что из-за этого Новосибирская область недополучила 14 млн рублей. 


Чтение приговора продолжалось два дня — 19 и 20 октября. Центральный районный суд Новосибирска признал Василия Юрченко виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к трём годам лишения свободы условно. Кроме того, Василий Юрченко лишился права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение трёх лет.


Также суд пришёл к выводу, что своими действиями Василий Юрченко причинил «ГазТрансКому» ущерб в 135 тысяч рублей. Это деньги, которые компания потратила на организацию и проведение отменённого аукциона по продаже имущества на Чаплыгина. Суд предложил «ГазТрансКому» взыскать эти деньги в гражданском порядке. Ущерб в 14 млн рублей судья не признала.

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