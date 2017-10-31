Спасатель МЧС в бушлате и сланцах таинственно пропал в Новосибирске

Пожарный пропал вечером 28 октября с работы

В Новосибирске ищут пропавшего с работы 28 октября 42-летнего спасателя Константина Смородинцева.







Константин пропал 28 октября около 20:30 — мужчина работает на пожарном катере, который пришвартовался на ночь под Димитровским мостом недалеко от остановки «Лесоперевалка».





«Навигация закончилась, катер подняли до следующей навигации, а папа и его напарник там дежурили. Вечером они поужинали. Так как они дежурят по очереди ночью, мой папа взял ключи от помещения, куда пошёл спать, напарник остался дежурить. Утром папа должен был сменить напарника, чтобы тот отправился отдыхать. Когда напарник утром направился его будить, оказалось, что всё закрыто и его нет и не было там», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ дочь пропавшего спасателя Татьяна.







По словам девушки, телефон у её папы был всегда с собой, а с момента пропажи номер недоступен.





«Константин добросовестный сотрудник, не употреблял спиртных напитков. Работает в государственной противопожарной службе с 1996 года», — рассказал НГС.НОВОСТИ источник в МЧС.







Сейчас спасателя ищут кинологи с собаками и водолазы.





Рост Константина Смородинцева — 184 см, телосложение плотное, тёмные короткие волосы, глаза зелёные. Был одет в тёмно-синий бушлат МЧС с надписью «Смородинцев К.Г.», тёмно-синие кофту и штаны, на ногах у мужчины были сланцы.







Если вам что-либо известно о местонахождении Константина Смородинцева, просим сообщить в полицию по номерам: 02, 102, или на номер поисково-спасательного отряда «Маяк» 8-951-393-0911.





Также сейчас полиция и волонтёры в Новосибирске ищут 15-летнего школьника Даниила Ковалёва, который на выходных ушёл из дома в Кировском районе и пропал.