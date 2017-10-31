На месте барака на улице Красина начали строить новый дом с эркерами и террасами

На месте снесённой двухэтажки на улице Красина, 64«а» в Дзержинском районе Новосибирска начали строить новый дом — информация о выданном разрешении на строительство опубликована на сайте мэрии.


На строительной площадке на улице Красина
На строительной площадке на улице Красина


Заказчиком строительства выступила компания «ВКД-1» — дочерняя структура инвестиционного фонда «ВербаКапитал – Девелопмент», ранее построившего комплексы MedPark и «Парк Резиденс». Работы ведёт компания «Сибмонтажспецстрой».


Как рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в «Сибмонтажспецстрое», на месте расселённого заказчиком аварийного дома на улице Красина, 64«а» появится 9-этажка площадью более 10,6 тысячи кв. м.


В двухподъездном доме запланировано 128 квартир с французскими окнами площадью от 36,91 «квадрата» в типовых «однёшках» до 103 кв. м в 4-комнатной студии. «Особенности дома — эркеры в двухкомнатных квартирах с 4-го по 8-й этаж, французские окна, индивидуальные террасы в угловых квартирах на втором этаже», — отметили в компании. На подземной парковке дома будет 60 машино-мест, возле дома запланировано ещё 15 парковок для гостей. 


На месте аварийного дома построят 9-этажку с эркерами и террасами
На месте аварийного дома построят 9-этажку с эркерами и террасами


Стоимость квартир в компании назвать оказались не готовы. Закончить строительство, как указано на паспорте объекта, планируется весной 2019 года. Сейчас, по наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, строители готовят котлован для будущего дома.


Ранее связанный с компанией «Сибмонтажспецстрой» застройщик «Империя» получил разрешение на строительство высотки на месте детского сада на улице Народной. Стройка вызвала недовольство жителей района, в котором недостаточно мест в детских садах


Стоит отметить, что новый проект — не единственный в районе проспекта Дзержинского. В сентябре за парком «Берёзовая роща» достроили первые дома комплекса «ГринАрт». Однако ближе к новому дому расположен долгострой — его застройщик весной решил обанкротиться

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