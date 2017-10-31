В Новосибирске отлили из бетона яйцо архитектора Геннадия Арбатского

Сергей Беспамятных использует краски, которые смогут как можно дольше не терять цвет

В Новосибирске восстановили скульптуру в виде огромного яйца, созданного известным архитектором Геннадием Арбатским, — изваяние в ближайшие дни установят неподалёку от ДК им. Горького в Калининском районе города.







«Решили не устанавливать яйцо в прежнем месте (во дворе дома на улице Богдана Хмельницкого, 15), где его разрушили при стройке ЖК "Эдем". Совет улицы посчитал, что оно туда уже не подходит и выбрал двор недалеко от ДК Горького», — поделился с корреспондентом НГС.НОВОСТИ депутат горсовета Дмитрий Прибаловец, представляющий округ № 12 в Калининском районе Новосибирска.







В основе нового яйца лежит крепкая железобетонная конструкция. Росписью скульптуры занимается новосибирский художник Сергей Беспамятных. Он планирует завершить работу к четвергу, 2 ноября.







«Прежнее яйцо Геннадий Арбатский расписывал сам. Было очень сложно найти мастера, который распишет воссозданное яйцо. Арбатский сам смешивал краски, не брал ничего готового. К сожалению, все мастера, кто с ним работал, разъехались по стране, кто-то живёт за границей. Последний оставшийся в Новосибирске человек, который в этом участвовал, сейчас болеет. Он рассказывал, что сам Арбатский смешивал краски и подбирал их необычным образом. Поэтому было сложно найти того, кто повторит. Выбор пал на Сергея Беспамятных. Он очень хорошо работает с цветом и живёт на Богдашке», — рассказал Дмитрий Прибаловец.







Полностью архитектурная композиция «Гнёздышко», которая включает в себя в деревянную конструкцию, будет готова следующей весной. Она уже установлена, осталось её покрасить.







«Гнёздышко» и яйцо — не единственные необычные скульптуры, которые были на улице Богдана Хмельницкого. Несколько лет назад корреспонденты НГС.НОВОСТИ прогулялись по району и собрали фото лучших работ архитектора.







Справка: Арбатский Геннадий Петрович — архитектор, художник и дизайнер. Брат бывшего главного архитектора Новосибирска Валерия Арбатского. Родился 13 сентября 1953 года в Новосибирске, окончил архитектурный факультет НИСИ (Сибстрина; ныне НГАСУ). В 1980 году стал первым главным архитектором Калининского района, с 1982 года руководил собственной архитектурно-художественной мастерской «Красная горка». Скончался 27 ноября 2014 года. Его мастерской созданы более 30 ансамблей и комплексов, содержащих около 1000 декоративно-художественных элементов, в том числе комплексное архитектурно-художественное оформление улицы Богдана Хмельницкого и прилегающих к ней кварталов.