В Новосибирске отлили из бетона яйцо архитектора Геннадия Арбатского

Сергей Беспамятных использует краски, которые смогут как можно дольше не терять цвет 
Сергей Беспамятных использует краски, которые смогут как можно дольше не терять цвет 

В Новосибирске восстановили скульптуру в виде огромного яйца, созданного известным архитектором Геннадием Арбатским, — изваяние в ближайшие дни установят неподалёку от ДК им. Горького в Калининском районе города. 


«Решили не устанавливать яйцо в прежнем месте (во дворе дома на улице Богдана Хмельницкого, 15), где его разрушили при стройке ЖК "Эдем". Совет улицы посчитал, что оно туда уже не подходит и выбрал двор недалеко от ДК Горького», — поделился с корреспондентом НГС.НОВОСТИ депутат горсовета Дмитрий Прибаловец, представляющий округ № 12 в Калининском районе Новосибирска.  


В основе нового яйца лежит крепкая железобетонная конструкция. Росписью скульптуры занимается новосибирский художник Сергей Беспамятных. Он планирует завершить работу к четвергу, 2 ноября.


«Прежнее яйцо Геннадий Арбатский расписывал сам. Было очень сложно найти мастера, который распишет воссозданное яйцо. Арбатский сам смешивал краски, не брал ничего готового. К сожалению, все мастера, кто с ним работал, разъехались по стране, кто-то живёт за границей. Последний оставшийся в Новосибирске человек, который в этом участвовал, сейчас болеет. Он рассказывал, что сам Арбатский смешивал краски и подбирал их необычным образом. Поэтому было сложно найти того, кто повторит. Выбор пал на Сергея Беспамятных. Он очень хорошо работает с цветом и живёт на Богдашке», — рассказал Дмитрий Прибаловец.


Полностью архитектурная композиция «Гнёздышко», которая включает в себя в деревянную конструкцию, будет готова следующей весной. Она уже установлена, осталось её покрасить.


«Гнёздышко» и яйцо — не единственные необычные скульптуры, которые были на улице Богдана Хмельницкого. Несколько лет назад корреспонденты НГС.НОВОСТИ прогулялись по району и собрали фото лучших работ архитектора.


Справка: Арбатский Геннадий Петрович — архитектор, художник и дизайнер. Брат бывшего главного архитектора Новосибирска Валерия Арбатского. Родился 13 сентября 1953 года в Новосибирске, окончил архитектурный факультет НИСИ (Сибстрина; ныне НГАСУ). В 1980 году стал первым главным архитектором Калининского района, с 1982 года руководил собственной архитектурно-художественной мастерской «Красная горка». Скончался 27 ноября 2014 года. Его мастерской созданы более 30 ансамблей и комплексов, содержащих около 1000 декоративно-художественных элементов, в том числе комплексное архитектурно-художественное оформление улицы Богдана Хмельницкого и прилегающих к ней кварталов. 

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