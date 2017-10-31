Саблистка София Позднякова рассказала о победе на Кубке мира во Франции





Слева направо: Анна Шевелева, Анна Башта, Яна Обвинцева, София Позднякова

Новосибирские саблистки София Позднякова и Яна Обвинцева выиграли «золото» на этапе командного Кубка мира по фехтованию.





Соревнования проходили в городе Орлеан (Франция). Вместе с сибирячками в составе сборной России, одержавшей победу, 29 октября выступали представительница Санкт-Петербурга Анна Башта и москвичка Анна Шевелева. В финале наши соотечественницы уверенно разобрались с хозяйками турнира — 45:32, сообщили в департаменте физкультуры и спорта Новосибирской области.







«День был сложным. Соперницы, против которых мы выступали, были опытнее и старше нас, но мы справились. Надеюсь, что это только начало. Дальше будет больше! Через три недели мы будем участвовать в следующем Кубке мира в Бельгии», — поделилась впечатлениями с корреспондентом НГС.НОВОСТИ уроженка Новосибирска София Позднякова.







По просьбе НГС.НОВОСТИ София также рассказала, что значат эти соревнования для самой спортсменки.





«На этом турнире я выступаю уже второй раз. В прошлом году Кубок мира в Орлеане стал для меня первым взрослым турниром (до этого я выступала только на молодёжных соревнованиях). В этом году, набравшись опыта в прошлом сезоне, я снова приехала во Францию. В личных соревнованиях, к сожалению, мне не удалось попасть в 16 лучших спортсменок, а вот в командном первенстве Россия забрала "золото". Огромную благодарность хотелось бы выразить нашему тренеру Кристиану Бауэру и Егорян Яне, которая не смогла выступать в командном первенстве в связи с травмой, но она помогала нам морально во время всех встреч», — поделилась София.





По словам девушки, победа в командном этапе — «большой шаг и значительная мотивация в начале сезона».





Как отмечает Федерация фехтования России, все четыре российские спортсменки едва успели выйти из юниорской категории, их средний возраст составил всего 20 с половиной лет. Команда нашей страны в итоге оказалась самой молодой среди тех, с кем ей пришлось встретиться по ходу соревнований, — это сборные Германии, Украины, Италии, Франции.





Новосибирские саблистки не первый раз успешно выступают на международных соревнованиях. Так, в июне София Позднякова в составе сборной России завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы.