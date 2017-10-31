Саблистка София Позднякова рассказала о победе на Кубке мира во Франции


Слева направо: Анна Шевелева, Анна Башта, Яна Обвинцева, София Позднякова
Слева направо: Анна Шевелева, Анна Башта, Яна Обвинцева, София Позднякова

Новосибирские саблистки София Позднякова и Яна Обвинцева выиграли «золото» на этапе командного Кубка мира по фехтованию. 


Соревнования проходили в городе Орлеан (Франция). Вместе с сибирячками в составе сборной России, одержавшей победу, 29 октября выступали представительница Санкт-Петербурга Анна Башта и москвичка Анна Шевелева. В финале наши соотечественницы уверенно разобрались с хозяйками турнира — 45:32, сообщили в департаменте физкультуры и спорта Новосибирской области.


«День был сложным. Соперницы, против которых мы выступали, были опытнее и старше нас, но мы справились. Надеюсь, что это только начало. Дальше будет больше! Через три недели мы будем участвовать в следующем Кубке мира в Бельгии», — поделилась впечатлениями с корреспондентом НГС.НОВОСТИ уроженка Новосибирска София Позднякова. 


По просьбе НГС.НОВОСТИ София также рассказала, что значат эти соревнования для самой спортсменки. 


«На этом турнире я выступаю уже второй раз. В прошлом году Кубок мира в Орлеане стал для меня первым взрослым турниром (до этого я выступала только на молодёжных соревнованиях). В этом году, набравшись опыта в прошлом сезоне, я снова приехала во Францию. В личных соревнованиях, к сожалению, мне не удалось попасть в 16 лучших спортсменок, а вот в командном первенстве Россия забрала "золото". Огромную благодарность хотелось бы выразить нашему тренеру Кристиану Бауэру и Егорян Яне, которая не смогла выступать в командном первенстве в связи с травмой, но она помогала нам морально во время всех встреч», — поделилась София. 


По словам девушки, победа в командном этапе — «большой шаг и значительная мотивация в начале сезона».


Как отмечает Федерация фехтования России, все четыре российские спортсменки едва успели выйти из юниорской категории, их средний возраст составил всего 20 с половиной лет. Команда нашей страны в итоге оказалась самой молодой среди тех, с кем ей пришлось встретиться по ходу соревнований, — это сборные Германии, Украины, Италии, Франции.


Новосибирские саблистки не первый раз успешно выступают на международных соревнованиях. Так, в июне София Позднякова в составе сборной России завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы.

Прочтений: 2490
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Сбербанк отвечает на вопросы предпринимателей о новых кассово-инкассаторских услугах
Идёт онлайн-конференция о современных услугах инкассации для предпринимателей.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено