Пьяная женщина-водитель «Тойоты» протаранила две «Лады» на светофоре

За рулём «Тойоты» была нетрезвая женщина
За рулём «Тойоты» была нетрезвая женщина

Сегодня ночью пьяная женщина-водитель «Тойоты» врезалась в две «Лады», стоящие на светофоре в Октябрьском районе Новосибирска.


Авария случилась в полночь на перекрёстке улиц Кирова и Бориса Богаткова.


«33-летняя женщина-водитель на Toyotа Ist в нетрезвом состоянии ехала по улице Бориса Богаткова и столкнулась с ВАЗ-21103, стоящим на улице Кирова на запрещающий сигнал светофора», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.


После того, как «Тойота» врезалась в ВАЗ, её отбросило в «Ладу Калину», которая также стояла на светофоре на Кирова.


В аварии пострадал водитель ВАЗа, его отвезли в больницу с различными травмами.


В один из последних рейдов ГИБДД по поиску нетрезвых водителей за три дня инспекторам попались 29 человек, которые вели машину пьяными, ещё 9 человек отказались от медицинского освидетельствования, а ещё 3 водителя ехали пьяными за рулём повторно.

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