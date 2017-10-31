Пьяная женщина-водитель «Тойоты» протаранила две «Лады» на светофоре

За рулём «Тойоты» была нетрезвая женщина

Сегодня ночью пьяная женщина-водитель «Тойоты» врезалась в две «Лады», стоящие на светофоре в Октябрьском районе Новосибирска.







Авария случилась в полночь на перекрёстке улиц Кирова и Бориса Богаткова.







«33-летняя женщина-водитель на Toyotа Ist в нетрезвом состоянии ехала по улице Бориса Богаткова и столкнулась с ВАЗ-21103, стоящим на улице Кирова на запрещающий сигнал светофора», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.







После того, как «Тойота» врезалась в ВАЗ, её отбросило в «Ладу Калину», которая также стояла на светофоре на Кирова.







В аварии пострадал водитель ВАЗа, его отвезли в больницу с различными травмами.







В один из последних рейдов ГИБДД по поиску нетрезвых водителей за три дня инспекторам попались 29 человек, которые вели машину пьяными, ещё 9 человек отказались от медицинского освидетельствования, а ещё 3 водителя ехали пьяными за рулём повторно.