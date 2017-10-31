Солист НОВАТа получил национальную оперную премию

Алексей Зеленков получил премию в номинации «Дебют»

Солист Новосибирского оперного театра Алексей Зеленков получили национальную премию «Онегин» в Санкт-Петербурге.







29 октября в Санкт-Петербурге в Александринском театре второй раз вручали Национальную оперную премию «Онегин». Всего жюри рассмотрело 58 заявок из 28 театров. В шорт-лист премии в номинации «Дебют» вошли два солиста новосибирской оперы: Алексей Зеленков и Сергей Кузьмин, сообщает пресс-служба НОВАТа.







«Сейчас в России около 40 оперных театров, и здесь нужна оперная премия национального охвата. Премия, которая была бы своеобразным голосом профессионального сообщества и помогала бы зрителям расширить представление о положении дел в российском оперном театре, география которого огромна», — приводит пресс-служба слова президента премии, народного артиста Сергея Лейферкуса.







Жюри присудило премию «Онегин» солисту НОВАТа Алексею Зеленкову за его роли в премьерах прошлого сезона: Пролог и Тонио в опере «Паяцы» и Томский в спектакле «Пиковая дама. Игра». А молодой солист Сергей Кузьмин, номинированный за партию Ричарда в опере «Бал-маскарад», получил специальный приз «Артист "Радио России"».







Недавно артисты другого новосибирского театра — «Красного факела» — вернулись с гастролей по городам Франции: французская пресса опубликовала много восторженных отзывов на спектакль «Три сестры». Кроме того, на спектаклях в Париже побывали знаменитые актёры Венсан Кассель, Одри Тоту, а также один из артистов сериала «Комиссар Рекс».