Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание водителям, которые не пропускают пешеходов

Ранее размер штрафа составлял 1,5 тысячи рублей

Владимир Путин подписал закон, по которому штраф водителям, не пропускающим пешеходов, вырастет до 2,5 тысяч рублей.





Документ опубликован на официальном портале правовой информации.







Закон вносит поправки в статью 12.18 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Теперь, если водитель не выполняет требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, ему грозит штраф от 1,5 тысячи до 2,5 тысяч рублей.





Напомним, ранее размер штрафа составлял 1,5 тысячи рублей. Закон был принят Госдумой 11 октября 2017 года и одобрен Советом Федерации 25 октября.