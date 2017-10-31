Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание водителям, которые не пропускают пешеходов

Ранее размер штрафа составлял 1,5 тысячи рублей
Ранее размер штрафа составлял 1,5 тысячи рублей

Владимир Путин подписал закон, по которому штраф водителям, не пропускающим пешеходов, вырастет до 2,5 тысяч рублей. 


Документ опубликован на официальном портале правовой информации.


Закон вносит поправки в статью 12.18 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Теперь, если водитель не выполняет требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, ему грозит штраф от 1,5 тысячи до 2,5 тысяч рублей.


Напомним, ранее размер штрафа составлял 1,5 тысячи рублей. Закон был принят Госдумой 11 октября 2017 года и одобрен Советом Федерации 25 октября.

Прочтений: 1102
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Сбербанк ответит на вопросы предпринимателей о новых кассово-инкассаторских услугах
Во вторник, 31 октября, в прямом эфире НГС.Новости на вопросы предпринимателей о современных услугах инкассации ответит Ольга Степанова, директор центра управления наличным денежным обращением Сибирского банка ПАО Сбербанк.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено