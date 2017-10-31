В налоговой отчитались о собранных с новосибирцев налогах

Часть из собранных денег уйдёт в федеральный бюджет

В УФНС России по Новосибирской области отчитались о налоговых сборах за прошедший год.





За 2017 год налоговой службой было собрано 135,5 млрд рублей.





«Налоговыми органами Новосибирской области с начала года по состоянию на 27.10.2017 в консолидированный бюджет Российской Федерации (с учетом единого социального налога, зачисляемого в федеральный бюджет) обеспечено поступление 135,454 млн рублей налогов и сборов, в том числе в федеральный бюджет — 38,997 млн рублей, в консолидированный бюджет субъекта — 96,457 млн рублей», — сообщается на сайте УФНС России по Новосибирской области.





По информации УФНС, только за октябрь 2017 года поступления от налогов и сборов составили 13,011 млн рублей. Из них в федеральный бюджет уйдет 4,188 млн рублей.





19 октября стало известно, что из-за технической ошибки новосибирцам дважды начислили транспортный налог. Решить проблемы с неправильным начислением налога обещали в индивидуальном порядке в каждом конкретном случае.