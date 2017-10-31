В Новосибирске вандалы изуродовали уже четвёртый плакат к юбилею революции

Вандалы забыли убрать лестницу
Вандалы забыли убрать лестницу

В Центральном районе Новосибирска, недалеко от станции метро «Маршала Покрышкина» неизвестные изрисовали плакат к юбилею Октябрьской революции.


Об этом в редакцию вечером 30 октября, сообщили читатели НГС. 


«Выход из метро "Маршала Покрышкина". Даже лестницу позабыли!», — написала автор фото. 


К плакату с изображением Владимира Ленина успели пририсовать рога.


«Видимо их что-то спугнуло, лестницу оставили. Да и надписи про "воинство сатаны" нет. Наверное, пришлось очень спешно ретироваться», — поделился наблюдениями с корреспондентом НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте» очевидец.


Заметим, что это уже четвёртый испорченный билборд — первые два изуродовали ночью 24 октября на улице Кирова в Октябрьском районе. 27 октября изуродовали билборд на Гусинобродском шоссе. Тогда кроме рогов неизвестные добавили на плакат надпись «воинство сатаны».


Билборды, посвящённые юбилею Октябрьской революции, появились в городе недавно. Первый плакат, расположенный рядом с Нарымским сквером, на пересечении улиц Советской и 1905 года, новосибирцы заметили 21 октября. 

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