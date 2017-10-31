Новосибирцев разбудил шум вертолёта

Вертолёт кружил над Горским микрорайоном

Вечером 30 октября жителей Новосибирска обеспокоил шум от вертолёта, кружащего над левобережной частью города.







По словам жителей левого берега, из-за шума они не могут уснуть.







«Что за вертолёт летает уже которую ночь над городом в 23 часа?! Такой шум над левым берегом, просто ужас. Я уже насчитал круга три, по мере нарастания шума. Очень громко, невозможно уснуть», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ житель Горского микрорайона Сергей.







Другой житель Горского микрорайона отметил, что с закрытыми окнами вертолёт практически не слышно.





«Но если окна открыть, то вполне отчётливо слышно. Так как у меня окна постоянно закрыты, я даже не заметил», — поделился наблюдениями местный житель Кирилл.





По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, шум вертолёта был отчётливо слышен и на правом берегу, в районе площади Ленина и около Димитровского моста.





Ранее стало известно, что с 28 октября вертолёт Ми-8 начнёт летать над Новосибирском и фотографировать теплосети. Аэросъёмку заказало АО «СИБЭКО», вертолёт будет кружить до 5 ноября. При съемке используется тепловизор, который помогает коммунальщикам увидеть повреждения теплосетей. Исследования проходят вечером и ночью, чтобы на результаты не влияло солнечное излучение.