Новосибирцев разбудил шум вертолёта

Вертолёт кружил над Горским микрорайоном
Вертолёт кружил над Горским микрорайоном

Вечером 30 октября жителей Новосибирска обеспокоил шум от вертолёта, кружащего над левобережной частью города.


По словам жителей левого берега, из-за шума они не могут уснуть.


«Что за вертолёт летает уже которую ночь над городом в 23 часа?! Такой шум над левым берегом, просто ужас. Я уже насчитал круга три, по мере нарастания шума. Очень громко, невозможно уснуть», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ житель Горского микрорайона Сергей.


Другой житель Горского микрорайона отметил, что с закрытыми окнами вертолёт практически не слышно.


«Но если окна открыть, то вполне отчётливо слышно. Так как у меня окна постоянно закрыты, я даже не заметил», — поделился наблюдениями местный житель Кирилл. 


По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, шум вертолёта был отчётливо слышен и на правом берегу, в районе площади Ленина и около Димитровского моста. 


Ранее стало известно, что с 28 октября вертолёт Ми-8 начнёт летать над Новосибирском и фотографировать теплосети. Аэросъёмку заказало АО «СИБЭКО», вертолёт будет кружить до 5 ноября. При съемке используется тепловизор, который помогает коммунальщикам увидеть повреждения теплосетей. Исследования проходят вечером и ночью, чтобы на результаты не влияло солнечное излучение.

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