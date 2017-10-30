Продажи Tesla в России скакнули на 92%

Продажи электромобилей Tesla в России выросли на 92%, сообщает агентство «Автостат». За 9 месяцев 2017 года в стране продано 46 новых электрокаров Tesla — 12 седанов Model S и 34 кроссовера Model Х.





«В прошлом году на этот время было продано 24 электрокара Tesla, среди которых было только 6 кроссоверов Model X», — отметили в пресс-службе «Автостата».





Из 46 проданных машин 29 Tesla зарегистрированы в Москве, 8 — в Подмосковье, по две — в Санкт-Петербурге, Татарстане и Ростовской области, по одной — в Хабаровском крае, Воронежской и Тверской областях.







Напомним, общий парк электрокаров Tesla в России составляет 215 единиц.

