Форвард ХК «Сибирь» пропустит матч с «Йокеритом»

Степан Санников пропустит матч с «Йокеритом»
Степан Санников пропустит матч с «Йокеритом»

Форвард ХК «Сибирь» Степан Санников пропустит ещё один матч чемпионата КХЛ из-за дисквалификации. 


Дисквалификация связана с нарушением в игре с нижегородским «Торпедо», которая прошла 27 октября. 


«Для Санникова это удаление до конца матча стало вторым в сезоне, первый штраф до конца матча на него наложил СДК по итогам встречи "Сибирь" – "Витязь", состоявшейся 13 сентября 2017 года. Поэтому, в соответствии с п. 4.3.3 ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказывается вторым дисциплинарным штрафом до конца игры в разных матчах, то на него накладывается дополнительная одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф», — сообщается на официальном сайте ХК «Сибирь».


Также, в третьем периоде матча с «Торпедо» на льду случилась потасовка, в результате которой, игрок «Сибири» Максим Игнатович был дисквалифицирован.


Драка на матче с «Торпедо»


Следующий матч чемпионата КХЛ пройдет в Новосибирске 1 ноября. Хоккеистам «Сибири» предстоит встреча с «Йокеритом». 


29 октября хоккеисты «Сибири» встретились в Череповце с соперниками из «Северстали» и одержали победу

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