Форвард ХК «Сибирь» пропустит матч с «Йокеритом»

Степан Санников пропустит матч с «Йокеритом»

Форвард ХК «Сибирь» Степан Санников пропустит ещё один матч чемпионата КХЛ из-за дисквалификации.





Дисквалификация связана с нарушением в игре с нижегородским «Торпедо», которая прошла 27 октября.





«Для Санникова это удаление до конца матча стало вторым в сезоне, первый штраф до конца матча на него наложил СДК по итогам встречи "Сибирь" – "Витязь", состоявшейся 13 сентября 2017 года. Поэтому, в соответствии с п. 4.3.3 ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказывается вторым дисциплинарным штрафом до конца игры в разных матчах, то на него накладывается дополнительная одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф», — сообщается на официальном сайте ХК «Сибирь».







Также, в третьем периоде матча с «Торпедо» на льду случилась потасовка, в результате которой, игрок «Сибири» Максим Игнатович был дисквалифицирован.





Драка на матче с «Торпедо»





Следующий матч чемпионата КХЛ пройдет в Новосибирске 1 ноября. Хоккеистам «Сибири» предстоит встреча с «Йокеритом».





29 октября хоккеисты «Сибири» встретились в Череповце с соперниками из «Северстали» и одержали победу.