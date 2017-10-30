Власти отправили новосибирских должников на кладбища


В службе судебных приставов считают, что такое наказание поможет неплательщикам задуматься о бренности бытия 
В службе судебных приставов считают, что такое наказание поможет неплательщикам задуматься о бренности бытия 

Почти 80 должников в Новосибирской области отправились убирать кладбища в наказание. 


78 неплательщиков алиментов, штрафов ГИБДД и другие должники отправились на кладбище за административные правонарушения, сообщили в пресс-службе управлении Федеральной службы судебных приставов по НСО. 

«Семь погостов, общая площадь которых составляет более 629 гектаров, требуют существенных усилий для поддержания порядка. Убрать отходы, вывезти мусор, выполнить очистку проездов и проходов к местам захоронений, уничтожить аварийные деревья, сухостойные кустарники и благоустроить могилы лиц, которые не имеют возможности осуществить за ними уход, — действительно полезный способ отбыть административное наказание в виде обязательных работ», —  считают в пресс-службе ведомства. 

Приставы подчеркнули, что труд правонарушителей «экономит бюджетные средства» и «позволяет задуматься каждому о бренности бытия». 

«Судебные приставы и сотрудники мэрии надеются, что общественно полезная работа на свежем воздухе сможет изменить отношение отбывающих административное наказание граждан к их противоправному поведению и стать на путь исправления», —  добавили в УФССП.


Помимо общественных работ на должников иногда накладывают ограничительные меры. Например, в августе жительнице Новосибирска не дали улететь в Грецию на отдых из-за долга в 35 тысяч рублей. 

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