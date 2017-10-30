Турецкая пресса заинтересовалась откопанными в Новосибирске человечками с перьями

Новосибирские археологи проводили раскопки на берегу Оби минувшим летом 
Новосибирские археологи проводили раскопки на берегу Оби минувшим летом 

Турецкая пресса написала о находке археологов в Новосибирске — еженедельник заинтересовался фигуркой человечка в «индейском» головном уборе. 


Заметка под названием «Древнюю статую нашли на картофельном поле в России» опубликована на сайте известного турецкого еженедельника Daily Sabah сегодня, 30 октября. 


«Статуэтка — это уникальная находка, в которой фигурирует перьевой головной убор, который не распространен в археологических находках в Сибири», — пишет Daily Sabah. Издание отмечает, что раскопки проводились в третьем по величине городе России. 


Напомним, статуэтки  были найдены минувшим летом в зоне перспективной застройки микрорайона «Европейский Берег», на территории памятника археологии «Турист-2». 


Фигурки человечков археологи обнаружили в кротовском захоронении. Вырезанные головы людей были либо в уборах из перьев, похожих на индейские, либо в окружении расходящихся лучей. Учёные считают, что статуэтки достойны стать экспонатами Эрмитажа, сообщали в Институте археологии и этнографии СО РАН. Об этом же говорится и в заметке на сайте Daily Sabah. 


«Любопытные, однако пока ничем не подтвержденные художественные параллели этим людям в "индейских" головных уборах прослеживаются с рисунками на каменных плитах каракольского кургана, оставленных энеолитическим населением Алтая», — отмечала ранее начальник археологического отряда «Новосибирский», научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Наталья Басова. 

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