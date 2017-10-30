Теперь — как в Европе: в России изменились правила кругового движения


Новая схема движения в Новосибирске затронет площадь Калинина
Новая схема движения в Новосибирске затронет площадь Калинина

При проезде круговых перекрёстков федеральные власти отдали приоритет в движении тем, кто уже движется по кругу. 


Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Подобная практика действует почти во всех европейских странах и доказала свою эффективность.


«Сейчас схемы очень разные в самых разных регионах, в одном городе даже могут быть разные схемы в зависимости от того, что это за перекрёсток. Из-за этого возникают конфликтные ситуации, которые можно было бы избежать, если бы эти правила были едиными», — цитирует Медведева РИА Новости.


В МВД отмечают, что при новой организации проезда пропускная способность дорог должна вырасти.


Также премьер-министр подписал постановление о введении новой диагональной разметки «вафельница» на перекрёстках, передаёт ТАСС.


«Это нововведение призвано навести порядок на наиболее проблемных участках — на перекрёстках с пересекающими транспортными потоками, на которых часто возникают заторы, и далеко не всегда из-за сложного трафика, а просто из-за проблем, связанных с недостаточной культурой вождения», — пояснил премьер-министр.


По словам вице-премьера Игоря Шувалова, практика нанесения диагональной разметки на перекрёстках широко используется во всем мире. Водитель, видя такую разметку, должен понимать, что на этом участке дороги часто случаются заторы, и обязан завершить маневр, не создавая препятствий другим участникам дорожного движения. На таких перекрёстках планируется ввести видеофиксацию для выявления нарушителей, пишет ТАСС.

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