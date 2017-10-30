Новый губернатор расторг соглашение о мусорной концессии

Митинг против мусорной концессии возле ГПНТБ
Митинг против мусорной концессии возле ГПНТБ

30 октября врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников распорядился официально уведомить концессионера о выходе региона из концессионного соглашения.


«Прошу сегодня в адрес концессионера направить официальное уведомление с намерением нашей стороны расторгнуть соглашение, чтобы чётко была обозначена наша позиция», — передаёт пресс-служба слова врио губернатора.


В июле 2016 года власти Новосибирской области подписали концессионное соглашение о строительстве мусороперерабатывающих комплексов. Предполагалось, что недалеко от города в районе реки Издревая на деньги частных инвесторов, но под гарантии областного бюджета в случае недополучения дальнейшей прибыли будут построены мусорный полигон и мусороперерабатывающий завод.


Мусорная концессия неоднократно критиковалась и вызывала бурный протест горожан и депутатов. Экологи отмечали, что полигон запланирован в непосредственной близости к городской черте, садовым товариществам и аэродрому завода имени Чкалова. «В Новосибирске утилизируется всего 40% люминесцентных ламп. То есть вся ртуть окажется на этом полигоне. Соответственно, будут отравлены Издревая, Иня и Обь», — поясняли специалисты.


Недавно — 21 октября — новосибирцы устраивали очередной митинг против мусорной концессии возле ГПНТБ. На нём прошёл перформанс: два мусорных титана Филогуст Ноздревой и Никола Переработчик бились за то, кому достанется мусорная корона Новосибирской области.

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