Фото: новосибирские стилисты сделали из моделей страшных клоунов, кукол и ведьм

Новосибирские стилисты из мастерской красоты MK Club загримировали несколько моделей под страшных клоунов, кукол и ведьм — грим к Хэллоуину, который празднуют 31 октября, сделали из профессиональных материалов, которые используются в киноиндустрии.







Людмила Коршунова пояснила, что этот образ она создала благодаря своей любви к сладостям





«На один грим уходит час-полтора. Но бутафория под образ делается заранее. Вот клоуна с черепом на голове делал двое суток. Шилась шапка, делались "рога", лепился череп. Это всё мои придуманные персонажи, моя бутафория. Делается всё из профессиональных материалов, которые используются и в кино, — пластика, жидкий латекс, профессиональный воск, качественная кровь, аквакраска. Я каждый год придумываю новые образы», — рассказала НГС.НОВОСТИ директор мастерской красоты MK Club и автор всех работ Людмила Коршунова.







Этот образ навеян шаманами и колдунами, которые используют в обрядах маски





Одни из самых любимых образов Людмилы Коршуновой — клоун





По словам Коршуновой, к прошлому Хэллоуину она сделала 84 грима — от сложных до простых раскрасок лиц. В этом году заказы ещё не подсчитывались.







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Баба-яга, которая делает украшения на память из глаз своих жертв





Новосибирцы начали отмечать Хэллоуин ещё на прошлой неделе — на минувших выходных работники клубов и кафе показались в страшных образах, а интерьеры украсили венками и тыквами.