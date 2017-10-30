Под Новосибирском пропали двое рыбаков — их начали искать водолазы

Трое водолазов на спасательном катере поехали искать рыбаков
Трое водолазов на спасательном катере поехали искать рыбаков

Спасатели Новосибирской области отправились на поиски пропавших в субботу на реке Шарап рыбаков.


30 октября полиция Ордынского района попросила бердский поисково-спасательный отряд помочь найти рыбаков, которые 28 октября вышли на лодке в устье реки Шарап в районе базы отдыха НГТУ.


«Их местонахождение неизвестно, но труп одного мужчины нашли 29 октября, он был в спасательном жилете, и его выбросило на берег. Сегодня четыре спасателя бердского поисково-спасательного отряда, трое из которых водолазы, поехали искать рыбаков на катере», — рассказал НГС.НОВОСТИ начальник поисково-спасательного подразделения бердского поисково-спасательного отряда Сергей Козин.


Сегодня спасатели уже закончили работать — поиски никакого результата не дали. Завтра группа водолазов опять поедет в устье реки Шарап и продолжит искать рыбаков.


«Полиции поступила информация, что обследовали дно эхолотом и вроде бы обнаружили силуэт лодки, поэтому водолазов туда направили. Как правило, в такой воде стараемся искать на ограниченном участке — там большая акватория и нецелесообразно рисковать водолазами», — добавил Сергей Козин.


Недавно водолазы бердского поисково-спасательного отряда искали на реке Бердь в районе лагеря «Гренада» пропавшего 53-летнего новосибирца Владимира Некрасова. Водолазы не смогли обнаружить мужчину и к поиску приступили с помощью «кошки» — металлической трубы с крюками, которая идёт по дну.

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