И Локоть такой молодой: в Новосибирске открыли ещё одну выставку к 100-летию революции

Сегодня, 30 октября, в Новосибирском городском архиве открылась выставка «Вехи Октября», посвящённая 100-летию российской революции — среди экспонатов обнаружились школьные фото мэра Анатолия Локтя.


Фото Анатолия Локтя в альбоме «Гордость нашей школы»
Фото Анатолия Локтя в альбоме «Гордость нашей школы»


Бегло взглянув на свой портрет, градоначальник начал вспоминать одноклассников и других знакомых выпускников. «Ленка работает в Академгородке до сих пор. Эта на Украине, эта в Ленинграде. А этих не помню — только смутно лицо», — увлечённо бормотал Локоть. 


В отсутствие соцсетей пионеры вели альбомы
В отсутствие соцсетей пионеры вели альбомы


Глядя на экспонаты, градоначальник вспомнил, как его принимали в пионеры. «Нас заставили не только выучить обещание, но и написать его на табличке и держать в руках. Причём не было единого образца. И поскольку у меня с этим делом художественным было не очень, я в красно-зелёных тонах всё изобразил», — посмеялся он.


Педагоги сто лет назад не знали, стоит ли проводить экзамен по «Закону Божьему»
Педагоги сто лет назад не знали, стоит ли проводить экзамен по «Закону Божьему»


Кроме школьных архивов советского времени на выставке представили и документы столетней давности, содержащие упоминания о новом укладе жизни. Например, в протоколе педсовета первой Новониколаевской женской гимназии напротив графы «Экзамен по Закону Божьему» стоит красный вопросительный знак.


Протокол с педсовета, которому исполнилось 100 лет
Протокол с педсовета, которому исполнилось 100 лет


Ещё более затруднительная ситуация возникла в Новониколаевском учительском институте: его руководители заказали иконы, после чего вышел декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». «Школа ещё не оплатила счёт от мастерской, хотя иконы были уже готовы, — пояснила главный хранитель фондов архива Екатерина Шарухина. — И на педсовете преподаватели обсуждали, как могут себя оправдать, не нарушая устоев нового государства».

 

Работники архива воссоздали агитационную стенгазету — где её размещали в начале прошлого века, им неизвестно
Работники архива воссоздали агитационную стенгазету — где её размещали в начале прошлого века, им неизвестно


Также в холле архива разместили воссозданные выпуски стенгазеты «Просвещенец», которую издавали (а точнее — рисовали) сотрудники Городского отдела народного образования.


Воссозданная стенгазета «Просвещенец» от 1932 года
Воссозданная стенгазета «Просвещенец» от 1932 года


«Она отражает моменты развития общества в тот момент. Огромное внимание уделяли ликвидации безграмотности, созданию изб-читален, появлению яслей, дававших женщинам возможность посвятить себя работе, —  рассказала Екатерина Шарухина. — Авторы стенгазеты писали различные фельетоны, призывали сдавать деньги в государственный заём и на строительство агитационного самолёта "Максим Горький"».


«Самолёт-то построили, — подхватил мэр. — Самолёт был гигантский: 70 мест, типография. Но катастрофа произошла: взялся один [лётчик] на И-16 его встречать, сделал мёртвую петлю вокруг крыла. И в крыло въехал. На глазах у Сталина, у всех [огромный самолёт рухнул]».


Фото с открытия памятника Ленину в 1970 году
Фото с открытия памятника Ленину в 1970 году


Часть экспозиции посвящена открытию знаменитого памятника Ленину перед оперным театром, который сегодня нередко вызывает споры горожан, — его поставили в 1970 году к столетию Владимира Ильича. Глядя на фото с открытия монумента, мэр вспомнил, что автор скульптуры Исаак Бродский предлагал установить её в другом месте — на набережной Оби, у железнодорожного моста.


Знамя получила за достижения пионерская организация бывшей школы мэра. Слева от Локтя — бывший начальник департамента транспорта и дорожного благоустроительного комплекса Сергей Райхман, который перешёл на должность руководителя городского архива
Знамя получила за достижения пионерская организация бывшей школы мэра. Слева от Локтя — бывший начальник департамента транспорта и дорожного благоустроительного комплекса Сергей Райхман, который перешёл на должность руководителя городского архива


Посмотреть всю выставку в здании архива горожане не смогут: в холле останутся только стенды с фотографиями открытия памятника Ленину и другими экспонатами, а также плакаты по мотивам агитационной стенгазеты «Просвещенец». Но выставка будет доступна в электронном виде на странице архива на сайте мэрии Новосибирска. 


Анатолий Локоть заинтересовался книгой «История гражданской войны в СССР» и заявил, что у него такая есть, «только в разодранном состоянии»
Анатолий Локоть заинтересовался книгой «История гражданской войны в СССР» и заявил, что у него такая есть, «только в разодранном состоянии»


Это не первая выставка к юбилею революции: так, в начале месяца в Музее Железнодорожного района показали приданое невесты того времени, оружие Первой мировой войны, самодельную солдатскую вилку и другие экспонаты. А в середине октября мэр и двести новосибирцев вместе посмотрели документальный фильм «Столетие». 

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