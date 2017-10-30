И Локоть такой молодой: в Новосибирске открыли ещё одну выставку к 100-летию революции

Сегодня, 30 октября, в Новосибирском городском архиве открылась выставка «Вехи Октября», посвящённая 100-летию российской революции — среди экспонатов обнаружились школьные фото мэра Анатолия Локтя.





Фото Анатолия Локтя в альбоме «Гордость нашей школы»





Бегло взглянув на свой портрет, градоначальник начал вспоминать одноклассников и других знакомых выпускников. «Ленка работает в Академгородке до сих пор. Эта на Украине, эта в Ленинграде. А этих не помню — только смутно лицо», — увлечённо бормотал Локоть.





В отсутствие соцсетей пионеры вели альбомы





Глядя на экспонаты, градоначальник вспомнил, как его принимали в пионеры. «Нас заставили не только выучить обещание, но и написать его на табличке и держать в руках. Причём не было единого образца. И поскольку у меня с этим делом художественным было не очень, я в красно-зелёных тонах всё изобразил», — посмеялся он.





Педагоги сто лет назад не знали, стоит ли проводить экзамен по «Закону Божьему»





Кроме школьных архивов советского времени на выставке представили и документы столетней давности, содержащие упоминания о новом укладе жизни. Например, в протоколе педсовета первой Новониколаевской женской гимназии напротив графы «Экзамен по Закону Божьему» стоит красный вопросительный знак.





Протокол с педсовета, которому исполнилось 100 лет





Ещё более затруднительная ситуация возникла в Новониколаевском учительском институте: его руководители заказали иконы, после чего вышел декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». «Школа ещё не оплатила счёт от мастерской, хотя иконы были уже готовы, — пояснила главный хранитель фондов архива Екатерина Шарухина. — И на педсовете преподаватели обсуждали, как могут себя оправдать, не нарушая устоев нового государства».





Работники архива воссоздали агитационную стенгазету — где её размещали в начале прошлого века, им неизвестно





Также в холле архива разместили воссозданные выпуски стенгазеты «Просвещенец», которую издавали (а точнее — рисовали) сотрудники Городского отдела народного образования.





Воссозданная стенгазета «Просвещенец» от 1932 года





«Она отражает моменты развития общества в тот момент. Огромное внимание уделяли ликвидации безграмотности, созданию изб-читален, появлению яслей, дававших женщинам возможность посвятить себя работе, — рассказала Екатерина Шарухина. — Авторы стенгазеты писали различные фельетоны, призывали сдавать деньги в государственный заём и на строительство агитационного самолёта "Максим Горький"».







«Самолёт-то построили, — подхватил мэр. — Самолёт был гигантский: 70 мест, типография. Но катастрофа произошла: взялся один [лётчик] на И-16 его встречать, сделал мёртвую петлю вокруг крыла. И в крыло въехал. На глазах у Сталина, у всех [огромный самолёт рухнул]».







Фото с открытия памятника Ленину в 1970 году





Часть экспозиции посвящена открытию знаменитого памятника Ленину перед оперным театром, который сегодня нередко вызывает споры горожан, — его поставили в 1970 году к столетию Владимира Ильича. Глядя на фото с открытия монумента, мэр вспомнил, что автор скульптуры Исаак Бродский предлагал установить её в другом месте — на набережной Оби, у железнодорожного моста.







Знамя получила за достижения пионерская организация бывшей школы мэра. Слева от Локтя — бывший начальник департамента транспорта и дорожного благоустроительного комплекса Сергей Райхман, который перешёл на должность руководителя городского архива





Посмотреть всю выставку в здании архива горожане не смогут: в холле останутся только стенды с фотографиями открытия памятника Ленину и другими экспонатами, а также плакаты по мотивам агитационной стенгазеты «Просвещенец». Но выставка будет доступна в электронном виде на странице архива на сайте мэрии Новосибирска.





Анатолий Локоть заинтересовался книгой «История гражданской войны в СССР» и заявил, что у него такая есть, «только в разодранном состоянии»





Это не первая выставка к юбилею революции: так, в начале месяца в Музее Железнодорожного района показали приданое невесты того времени, оружие Первой мировой войны, самодельную солдатскую вилку и другие экспонаты. А в середине октября мэр и двести новосибирцев вместе посмотрели документальный фильм «Столетие».