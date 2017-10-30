«Удар взяла на себя»: врачи спасли беременную сибирячку, попавшую в жёсткую аварию на мокрой трассе

Новосибирские нейрохирурги выходили 30-летнюю сибирячку Наталью Баранову и её сына Богдана — семья из Кемерово попала в ужасное ДТП в Алтайском крае, и девушку пришлось оперировать на большом сроке беременности.





Семья Барановых пережила ужасную аварию на трассе, но сейчас угроза для жизни миновала





Семья Барановых попала в серьёзную аварию летом прошлого года — Владимир, его мать, беременная жена Наталья и дочь София ехали ночью на автомобиле Chevrolet Cruze отдыхать в Алтайском крае. По словам Владимира Баранова, дорога была разбитой и мокрой, и машину повело боком — автомобиль закрутился и несколько раз перевернулся.







В аварии никто не пострадал, кроме Натальи — она не была пристёгнута, потому что ремень сильно давил ей на живот. Девушка вылетела из машины в боковое стекло.







Соня попала в ДТП вместе с родителями, но не пострадала





«Она весь удар взяла на себя — и никто толком не может объяснить, как это произошло.





Её позвоночник, по сути, держался на одной связке. У неё был жутчайший болевой синдром — при любом повороте связка могла элементарно порваться, человек мог остаться инвалидом, обездвиженным на всю жизнь», — объяснил Владимир Баранов, который работает врачом-реаниматологом.







Как вспоминает сама девушка, момент аварии она практически не помнит. «Я вообще не поняла, что произошло, мысль была сразу — что там с Соней… Очень сильная боль была, какие-то адские боли», — описала она.







Старшему сыну семьи Денису повезло больше всех — в момент аварии он был дома у бабушки





Беременную Наталью увезли в ближайшую алтайскую больницу, а затем санавиация доставила её в Барнаул, но и там врачи не взялись оперировать девушку на столь большом сроке, рассказал муж пострадавшей. Владимир пытался найти хирургов в нескольких больницах Сибири, но в итоге семье отказали все, кроме центра нейрохирургии в Новосибирске, где Наталью прооперировали бесплатно.







Заведующий спинальным отделением центра Владимир Климов пояснил, что пациентам с похожими травмами предлагают и консервативное лечение, но Наталья не могла носить специальный корсет — в том числе поэтому Наталье было показано хирургическое лечение с вживлением особой конструкции в позвоночник.







Нейрохирург Владимир Климов объяснил, что беременным женщинам редко делают такие операции, поскольку её сопровождает множество рисков для жизни матери и ребёнка





Врач-нейрохирург подчеркнул, что не само вживление конструкции было опасным для беременной пациентки, а наркоз и рентгеновское излучение — поэтому операция и была рискованной как для Натальи, так и для ребёнка (вплоть до угрозы выкидыша).







«Мы готовились тщательно — каждую минуту распланировали. Затягивать наркоз нельзя было ни в коем случае, операция должна была пройти быстро и чётко.





В первую очередь [боролись] за здоровье мамы, во вторую очередь — ребёнка. Оперативное вмешательство заключается в том, что надо было внедрить специальные винты в тела позвонков и скрепить тела позвонков с помощью опять же специальных механических устройств», — объяснил оперирующий хирург отделения Алексей Евсюков.







Владимир и Наталья назвали сына Богданом уже после аварии и операции





Наталья начала ходить через несколько дней после операции, а родила через два месяца (врачи сделали кесарево сечение по медицинским показаниям).





Сейчас Богдану уже 1 год и 1 месяц, и врачи констатируют: лечение было успешным.







«Судя по его поведению и замечательному виду, он всё перенёс хорошо», — добавил нейрохирург. А конструкцию в спине девушки, по словам врачей, скоро можно будет убирать.





Мальчик родился здоровым и активным





«Конструкция свою задачу выполнила. Цели полностью достигнуты. Как правило, она никак не сказывается на ощущениях пациента и может неограниченное количество времени стоять», — отметил заведующий спинальным отделением.







Родители мальчика рассказали, что придумали Богдану имя уже после аварии и операции. «У нас ещё двое детей. И благодаря детям я держала себя в тонусе, знала, что всё будет хорошо, что я встану, буду ухаживать за детьми, родится ребёнок — так всё и было», — заключила сибирячка.



