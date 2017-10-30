«Удар взяла на себя»: врачи спасли беременную сибирячку, попавшую в жёсткую аварию на мокрой трассе

Новосибирские нейрохирурги выходили 30-летнюю сибирячку Наталью Баранову и её сына Богдана — семья из Кемерово попала в ужасное ДТП в Алтайском крае, и девушку пришлось оперировать на большом сроке беременности.


Семья Барановых пережила ужасную аварию на трассе, но сейчас угроза для жизни миновала
Семья Барановых пережила ужасную аварию на трассе, но сейчас угроза для жизни миновала


Семья Барановых попала в серьёзную аварию летом прошлого года — Владимир, его мать, беременная жена Наталья и дочь София ехали ночью на автомобиле Chevrolet Cruze отдыхать в Алтайском крае. По словам Владимира Баранова, дорога была разбитой и мокрой, и машину повело боком — автомобиль закрутился и несколько раз перевернулся.


В аварии никто не пострадал, кроме Натальи — она не была пристёгнута, потому что ремень сильно давил ей на живот. Девушка вылетела из машины в боковое стекло.


Соня попала в ДТП вместе с родителями, но не пострадала
Соня попала в ДТП вместе с родителями, но не пострадала


«Она весь удар взяла на себя — и никто толком не может объяснить, как это произошло.


Её позвоночник, по сути, держался на одной связке. У неё был жутчайший болевой синдром — при любом повороте связка могла элементарно порваться, человек мог остаться инвалидом, обездвиженным на всю жизнь», — объяснил Владимир Баранов, который работает врачом-реаниматологом.


Как вспоминает сама девушка, момент аварии она практически не помнит. «Я вообще не поняла, что произошло, мысль была сразу — что там с Соней… Очень сильная боль была, какие-то адские боли», — описала она.


Старшему сыну семьи Денису повезло больше всех — в момент аварии он был дома у бабушки
Старшему сыну семьи Денису повезло больше всех — в момент аварии он был дома у бабушки


Беременную Наталью увезли в ближайшую алтайскую больницу, а затем санавиация доставила её в Барнаул, но и там врачи не взялись оперировать девушку на столь большом сроке, рассказал муж пострадавшей. Владимир пытался найти хирургов в нескольких больницах Сибири, но в итоге семье отказали все, кроме центра нейрохирургии в Новосибирске, где Наталью прооперировали бесплатно.


Заведующий спинальным отделением центра Владимир Климов пояснил, что пациентам с похожими травмами предлагают и консервативное лечение, но Наталья не могла носить специальный корсет — в том числе поэтому Наталье было показано хирургическое лечение с вживлением особой конструкции в позвоночник.


Нейрохирург Владимир Климов объяснил, что беременным женщинам редко делают такие операции, поскольку её сопровождает множество рисков для жизни матери и ребёнка
Нейрохирург Владимир Климов объяснил, что беременным женщинам редко делают такие операции, поскольку её сопровождает множество рисков для жизни матери и ребёнка


Врач-нейрохирург подчеркнул, что не само вживление конструкции было опасным для беременной пациентки, а наркоз и рентгеновское излучение — поэтому операция и была рискованной как для Натальи, так и для ребёнка (вплоть до угрозы выкидыша).


«Мы готовились тщательно — каждую минуту распланировали. Затягивать наркоз нельзя было ни в коем случае, операция должна была пройти быстро и чётко.


В первую очередь [боролись] за здоровье мамы, во вторую очередь — ребёнка. Оперативное вмешательство заключается в том, что надо было внедрить специальные винты в тела позвонков и скрепить тела позвонков с помощью опять же специальных механических устройств», — объяснил оперирующий хирург отделения Алексей Евсюков.


Владимир и Наталья назвали сына Богданом уже после аварии и операции
Владимир и Наталья назвали сына Богданом уже после аварии и операции


Наталья начала ходить через несколько дней после операции, а родила через два месяца (врачи сделали кесарево сечение по медицинским показаниям).


Сейчас Богдану уже 1 год и 1 месяц, и врачи констатируют: лечение было успешным.


«Судя по его поведению и замечательному виду, он всё перенёс хорошо», — добавил нейрохирург. А конструкцию в спине девушки, по словам врачей, скоро можно будет убирать.


Мальчик родился здоровым и активным
Мальчик родился здоровым и активным


«Конструкция свою задачу выполнила. Цели полностью достигнуты. Как правило, она никак не сказывается на ощущениях пациента и может неограниченное количество времени стоять», — отметил заведующий спинальным отделением.


Родители мальчика рассказали, что придумали Богдану имя уже после аварии и операции. «У нас ещё двое детей. И благодаря детям я держала себя в тонусе, знала, что всё будет хорошо, что я встану, буду ухаживать за детьми, родится ребёнок — так всё и было», — заключила сибирячка.


Ранее команда новосибирских врачей из горбольницы № 1 рассказала о спасении беременной сибирячки, пережившей инсульт. Обычно врачам приходится выбирать между жизнью матери и спасением ребёнка.

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