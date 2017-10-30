Около городского аэропорта построили бизнес-центр с рестораном на крыше

Необычную форму здания придумали в компании «Фирма "Измерения Телеметрия Диагностика"» — она владеет участком и выступала застройщиком
Необычную форму здания придумали в компании «Фирма "Измерения Телеметрия Диагностика"» — она владеет участком и выступала застройщиком

В Заельцовском районе Новосибирска ввели в эксплуатацию бизнес-долгострой на улице Аэропорт, 2/1. Информация об этом появилась на сайте мэрии.


Как рассказал НГС.НОВОСТИ Данил Прудников, владелец компании MDBroker, реализующей площади в новом бизнес-центре, площадь 9-этажного здания — более 4,7 тысячи кв. м, из них порядка 3 тысяч предназначены для аренды. Под зданием построили автоматический трёхуровневый паркинг на 40 автомобилей, ещё 35 автомобилей можно припарковать на охраняемой стоянке возле здания.


«Концепцией бизнес-центра на седьмом этаже предусмотрен большой spa-центр с бассейнами, а на последних этажах — ресторан с выходом на террасу, всё уже сделано для этого, — рассказал Прудников, отметив, что владельцы здания планируют развивать эти направления самостоятельно. — Первый и второй этажи — торгово-выставочные помещения, универсальные: это может быть продуктовый ритейл, автосалон — там предусмотрена возможность заезда автотранспорта прямо в помещение. Там также может быть медицинский центр, помещения для офиса на первом этаже с отдельным входом».


Ввод бизнес-центра, по словам Прудникова, затянулся из-за оформления документации. Стоит отметить, что это не единственный административный долгострой в городе: один из самых известных — бизнес-центр «Манхэттен», возле которого к лету достроили 7-уровневую парковку, сравнительно недавно сменил статус долгостроя на строящееся здание.

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