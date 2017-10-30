Два месяца за решёткой: суд арестовал директора «ПТК-30»

39-летний Антон Коновалов проведёт под арестом два месяца

Сегодня, 30 октября, Железнодорожный районный суд Новосибирска арестовал гендиректора строительной компании «ПТК-30» Антона Коновалова, которого задержали во время получения 1,5 млн рублей от дольщика.





«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в суде.





Следователи подозревают топ-менеджера ООО «ПТК-30» в коммерческом подкупе (ч. 8 ст. 204 УК РФ).





По версии следствия, Антон Коновалов собирался незаконно оформить переуступку права требования на квартиру — в июле к нему обратился дольщик с просьбой дать согласие на оформление прав на квартиру по улице Волховской.





«На протяжении нескольких месяцев между дольщиком с подозреваемым продолжались переговоры, по результатам которых последним были выдвинуты требования о получении незаконного денежного вознаграждения за подписание соответствующих документов в сумме свыше 1,5 миллиона рублей», — рассказывали ранее в СУ СКР по Новосибирской области.







Вечером 25 октября Антона Коновалова задержали с поличным при получении денег в офисе компании «ПТК-30» на улице Максима Горького.







В последнее время группа компаний «ПТК-30» часто попадает в новости в связи с невыплатой зарплат своим сотрудникам. Работники холдинга регулярно устраивают акции протеста: требуют отдать им заработанные деньги, сидя на огромной высоте на стреле башенного крана.

