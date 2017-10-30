Новосибирец на быстром бобе завоевал две «бронзы» на первенстве России

Денис Коротков и Иван Линючев (на третьей ступени пьедестала) на награждении бобслейных двоек

22-летний новосибирский спортсмен Денис Коротков завоевал две бронзовые медали на первенстве России по бобслею.







Смотр ближайшего резерва сборной России — первенство России среди юниоров по бобслею и Кубок России по бобслею и скелетону — прошёл в Сочи 28 и 29 октября. Новосибирец Денис Коротков выступал разгоняющим в экипажах из двух и четырёх человек.







«Готовиться начал с июня, были сборы, а дома готовился с тренером по физической подготовке Валерием Мартюшовым: тренировались на стадионе, со штангой, приходилось набирать вес. Конкретно к этим стартам готовились с 10 октября в Сочи», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Денис Коротков.







И в бобслейных двойках, и в четвёрках Денис вместе с экипажами финишировал на третьем месте.







«Вчерашним заездом четвёрок я доволен: и стартом, и пилотированием. Позавчера в двойках стартом были не очень довольны, боб был тяжёлый, и не сбежались с пилотом Иваном Линючевым», — говорит Денис.











1 ноября Денис вместе с ещё одним новосибирским бобслеистом Василием Романько поедет на этап Кубка Европы в Норвегию. Ещё один новосибирский спортсмен Михаил Мордасов только что закончил предолимпийский сбор в южнокорейском Пхёнчхане, сообщает Новосибирский центр высшего спортивного мастерства. Напомним, что в начале года Михаил Мордасов стал победителем первенства мира в немецком Винтерберге.