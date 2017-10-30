Новосибирец на быстром бобе завоевал две «бронзы» на первенстве России

Денис Коротков и Иван Линючев (на третьей ступени пьедестала) на награждении бобслейных двоек
Денис Коротков и Иван Линючев (на третьей ступени пьедестала) на награждении бобслейных двоек

22-летний новосибирский спортсмен Денис Коротков завоевал две бронзовые медали на первенстве России по бобслею.


Смотр ближайшего резерва сборной России — первенство России среди юниоров по бобслею и Кубок России по бобслею и скелетону — прошёл в Сочи 28 и 29 октября. Новосибирец Денис Коротков выступал разгоняющим в экипажах из двух и четырёх человек.


«Готовиться начал с июня, были сборы, а дома готовился с тренером по физической подготовке Валерием Мартюшовым: тренировались на стадионе, со штангой, приходилось набирать вес. Конкретно к этим стартам готовились с 10 октября в Сочи», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Денис Коротков.


И в бобслейных двойках, и в четвёрках Денис вместе с экипажами финишировал на третьем месте.


«Вчерашним заездом четвёрок я доволен: и стартом, и пилотированием. Позавчера в двойках стартом были не очень довольны, боб был тяжёлый, и не сбежались с пилотом Иваном Линючевым», — говорит Денис.



1 ноября Денис вместе с ещё одним новосибирским бобслеистом Василием Романько поедет на этап Кубка Европы в Норвегию. Ещё один новосибирский спортсмен Михаил Мордасов только что закончил предолимпийский сбор в южнокорейском Пхёнчхане, сообщает Новосибирский центр высшего спортивного мастерства. Напомним, что в начале года Михаил Мордасов стал победителем первенства мира в немецком Винтерберге.

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