Хорошо едят и очень милые: рысята и харза переехали из Новосибирска в Пермь

Рысята в Новосибирском зоопарке в августе 2017 года
Рысята в Новосибирском зоопарке в августе 2017 года

Из Новосибирского зоопарка в Пермь перебрались два рысёнка и харза — от животных в будущем там рассчитывают получить потомство.


В Пермском зоопарке корреспонденту НГС.НОВОСТИ рассказали, что зверей привезли на прошлой неделе, 26 октября.


Их везли на микроавтобусе полтора дня. Сейчас животные осваиваются на новом месте, сообщает портал 59.ru. Пока у зверят нет кличек. Сёстрам-рысятам сейчас пять месяцев, а самцу-харзе — семь.


«Рысята пока пугаются. Постепенно они осваивают новое пространство, передвигаются по всему вольеру, но очень осторожно. Они активные, хорошо едят, очень милые существа», — рассказала учёный секретарь Пермского зоопарка Елена Бурдина.


В Пермском зоопарке уже есть две рыси почтенного возраста — весной им исполнится по 24 года. В будущем в зоопарк планируют привезти ещё одного рысёнка-самца, чтобы получить потомство.


Также в зоопарке Перми есть семья крупных и пёстрых харз. Самца из Новосибирска привезли в качестве жениха для пермской самки.


«Харза из Новосибирска крупнее наших и немного отличается по оттенку. Он очень активный и сразу же привык к новому месту. Сейчас он исследует новый дом и почти никогда не прячется», — отметила Елена Бурдина.


Детёныши у новосибирской рыси родились в мае, всего их было трое — в июле НГС.НОВОСТИ показывали фотографии этих котят.

Прочтений: 2556
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (8)8
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Сбербанк ответит на вопросы предпринимателей о новых кассово-инкассаторских услугах
Во вторник, 31 октября, в прямом эфире НГС.Новости на вопросы предпринимателей о современных услугах инкассации ответит Ольга Степанова, директор центра управления наличным денежным обращением Сибирского банка ПАО Сбербанк.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено