Хорошо едят и очень милые: рысята и харза переехали из Новосибирска в Пермь

Рысята в Новосибирском зоопарке в августе 2017 года

Из Новосибирского зоопарка в Пермь перебрались два рысёнка и харза — от животных в будущем там рассчитывают получить потомство.





В Пермском зоопарке корреспонденту НГС.НОВОСТИ рассказали, что зверей привезли на прошлой неделе, 26 октября.





Их везли на микроавтобусе полтора дня. Сейчас животные осваиваются на новом месте, сообщает портал 59.ru. Пока у зверят нет кличек. Сёстрам-рысятам сейчас пять месяцев, а самцу-харзе — семь.







«Рысята пока пугаются. Постепенно они осваивают новое пространство, передвигаются по всему вольеру, но очень осторожно. Они активные, хорошо едят, очень милые существа», — рассказала учёный секретарь Пермского зоопарка Елена Бурдина.







В Пермском зоопарке уже есть две рыси почтенного возраста — весной им исполнится по 24 года. В будущем в зоопарк планируют привезти ещё одного рысёнка-самца, чтобы получить потомство.







Также в зоопарке Перми есть семья крупных и пёстрых харз. Самца из Новосибирска привезли в качестве жениха для пермской самки.







«Харза из Новосибирска крупнее наших и немного отличается по оттенку. Он очень активный и сразу же привык к новому месту. Сейчас он исследует новый дом и почти никогда не прячется», — отметила Елена Бурдина.







Детёныши у новосибирской рыси родились в мае, всего их было трое — в июле НГС.НОВОСТИ показывали фотографии этих котят.