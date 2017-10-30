Молодого прохожего зарезали на проспекте Карла Маркса

Приехавшие врачи не смогли спасти раненого
Приехавшие врачи не смогли спасти раненого

В ночь на понедельник, 30 октября, на проспекте Карла Маркса в Ленинском районе Новосибирска от ножевого ранения погиб 18-летний молодой человек.


«Около часа ночи сегодня обнаружили тело молодого человека, приехала "скорая" — спасти не смогла. Ранение было одно — в области спины. Колото-резаное ранение. Ночью на месте происшествия работали следователи и сотрудники полиции», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в СУ СКР по Новосибирской области.


В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что ранение было ножевым. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемые в преступлении ещё не задержаны — их ищут.


Месяц назад похожая трагедия произошла в доме на улице Залесского в Заельцовском районе: новосибирец зарезал 19-летнюю студентку и попытался убить её 20-летнюю подругу.

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