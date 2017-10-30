Видео: новосибирские дольщики устроили флешмоб с невидимыми ключами от квартир на Дуси Ковальчук





Дольщики «Нарымского квартала» устроили акцию в офисе застройщика на улице Галущака

Новосибирцы вышли на флешмоб на улице Галущака, чтобы потребовать ускорить строительство четырёх блок-секций ЖК «Нарымский квартал».





В ходе акции инвесторы брали невидимые ключи в офисе застройщика — эти ключи, по замыслу организаторов, подходили к их квартирам в ещё не сданном доме.





Претензии владельцев квартир касаются переноса сроков сдачи 1–2-й секции (с начала этого года на лето следующего) и 22–23-й секции (с конца этого года на конец 2018-го).





«Мы не видим людей на стройке. У нас есть фотографии, сделанные летом, — на них видно, что работы не ведутся», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ организатор акции Юлия Злобинская.







По словам Злобинской, получения ключей в 23-этажном жилом комплексе сейчас ждут несколько сотен семей. Многие из них вынуждены снимать жильё.





Гендиректор застройщика «Новосибирск СтройМастер» Вера Коновалова заверила корреспондента НГС.НОВОСТИ, что застройщик выполнит свои обязательства перед покупателями квартир. Она объяснила замедление темпов строительства «проседанием» строительного рынка из-за снижения продаж квартир.





«Все наши партнёры — подрядчики, заказчики — сплотились, и мы с ними делаем всё возможное. Стройка движется, но хотелось бы, конечно, поактивнее», — сказала Коновалова.





В ближайшее время, отметила руководитель компании, будут сданы 10-я и 11-я блок-секции. Следующие на очереди — блок-секции № 1 и № 2 .





«Контур у нас закрыт, внутренние стены и перегородки установлены. Сейчас заводим подрядчика для [монтажа] отопления, воды, канализации. Электрики уже работают», — пояснила директор «Новосибирск СтройМастера».









В следующем году подрядчик приступит к блок-секциям № 12 , 13. Их предполагается сдать в первом полугодии 2018 года. После этого дойдёт очередь до блок-секций № 20 –23.





«Строймастер» появился на строительном рынке Новосибирска больше 20 лет назад. Компания возводит строительные комплексы «Северное Сияние», «Тимирязевский», «Нарымский квартал», «Хороший», жилмассив на улице Галущака.





Дольщики не первый раз пытаются привлечь внимание властей к своим проблемам, выходя на пикеты и устраивая различные акции. Так, в начале октября на площадь Ленина в Новосибирске на молчаливый пикет вышла женщина с плакатом, которая заявила, что она — обманутая дольщица застройщика «ПТК-30». Дольщики долгостроя на улице Тульская минувшим летом и вовсе объявляли голодовку. Нескольких человек после такой акции пришлось госпитализировать из-за ухудшения самочувствия.