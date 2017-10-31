Новосибирских школьников научили защищаться от троллей и травли в интернете

Уроки по безопасности школьников в Сети прошли с 23 по 30 октября
Уроки по безопасности школьников в Сети прошли с 23 по 30 октября

В российских школах, в том числе в школах Новосибирска, прошёл единый урок по информационной безопасности — детей учили, как обращаться со своей страницей «ВКонтакте» и делать покупки в онлайн-магазинах.


Урок организовала комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества. На нём школьникам показали 15-минутный видеоролик. Об основах информационной безопасности им рассказала сенатор Совета Федерации Людмила Бокова. После ролика учителя провели ролевые игры с детьми.


Запись разделена на четыре блока: информационная компетентность, где детей учили работать с информацией, коммуникационная компетентность (правила общения в интернете), потребительская компетентность (правила совершения покупок в Сети) и техническая компетентность (как защитить компьютеры от вирусов).


Видеоурок опубликовали на хостинге YouTube на прошлой неделе


Как рассказали представители проекта «Единый урок.РФ», особое внимание в видео уделили троллингу в интернете и способам защиты от него. Спикер предупредила детей: размещать личную информацию в интернете, например, оставлять телефон на личной страничке «ВКонтакте», — опасно. Детей также научили опознавать «фейковые» интернет-магазины, под вывеской которых кроются кибермошенники.


Как пояснили НГС.НОВОСТИ в пресс-центре мэрии Новосибирска, такие уроки прошли во всех школах города на прошлой неделе. «В ходе урока все учащиеся активно принимали участие в обсуждении безопасности в соцсетях, также учащиеся поделились личным опытом использования соцсетей. <...> Педагоги использовали приемлемые для разновозрастных групп формы организации урока: интерактивная беседа, дискуссия, круглый стол, ролевая игра, урок-презентация и пр. Дети принимали активное участие в квесте по цифровой грамотности "Сетевичок" (онлайн-квест для обучения школьников и студентов России "компетенциям цифрового гражданина". — К.Ш.)», — пояснили в мэрии со ссылкой на департамент образования.


В эти дни новосибирские школьники отдыхают от учёбы — осенние каникулы в школах продлятся до конца недели.

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