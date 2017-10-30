Куда летим: аэропорт Толмачёво перешёл на новое расписание

Зимнее расписание будет действовать с 29 октября 2017 года по 25 марта 2018 года

С 29 октября новосибирский аэропорт Толмачёво подготовился к холодам и перешёл на зимнее расписание.







«Для обслуживания самолётов во время низких температур в Толмачёво купили противообледенительную жидкость, для поддержания состояния поверхности лётного поля в эксплуатационных условиях — химреагенты и расходные материалы для снегоуборочных машин», — рассказали в пресс-службе аэропорта.







Этой зимой традиционно будут выполняться регулярные рейсы по популярным туристическим направлениям: Прага, Мюнхен, Бангкок, Гонконг, Сеул, Урумчи, Дубай — частоту рейсов увеличат авиакомпании S7 Airlines и AZUR air. Запланированы чартеры в Санью, Гоа, Камрань, Пхукет.







Авиакомпания Royal Flight открывает рейсы на новом направлении «Новосибирск – Фукуок», а «Уральские авиалинии» планируют открыть новый регулярный рейс по маршруту «Новосибирск – Ордос – Бангкок».







По направлениям ближнего зарубежья в зимнем расписании продолжатся полёты в Тбилиси (были открыты в апреле), Ереван, Баку, Душанбе, Худжанд, станут чаще летать рейсы в Ташкент. Авиакомпания S7 Airlines будет летать в Караганду два раза в неделю, а «Эйр Астана» продолжит ежедневные рейсы в Астану. Летать в Алма-Ату, Бишкек, Усть-Каменогорск и Ош будут на бразильских самолётах Embraer 170.











В зимнем расписании новая авиакомпания «Азимут» продолжит летать в Ростов-на-Дону — это направление станет круглогодичным. Авиакомпания Red Wings откроет рейсы в московский Домодедово, а авиакомпания «Алроса» — в самый северный город России Певек. В начале 2018 года авиакомпания «Ангара» откроет рейсы в город за полярным кругом — Игарку.







Кроме того, авиакомпании планируют увеличить частоту полётов в Тюмень, Нижневартовск, Мирный, Талакан, Екатеринбург, Абакан, Красноярск, Иркутск, Уфу, Санкт-Петербург, Сочи, Благовещенск, Магадан, Владивосток, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск. Авиакомпания S7 Airlines продолжит летать в Абакан, Омск, Горно-Алтайск, Новый Уренгой, Челябинск, Тюмень, Екатеринбург, Нижневартовск, Норильск, Ноябрьск и Пермь на самолётах Embraer 170.











Также продолжатся субсидируемые правительством рейсы — в Байкит, Горно-Алтайск, Нижневартовск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Северо-Енисейск, Стрежевой, Сургут и Ханты-Мансийск.







Действовать зимнее расписание будет до 25 марта 2018 года.

