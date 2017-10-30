«Матильда» уступила «Фиксикам» в первый уик-энд в кинотеатрах Новосибирска

«Матильда» вышла в прокат 26 октября

В новосибирских кинотеатрах рассказали, как прошли показы фильма «Матильда» в первый уик-энд после выхода в прокат — интерес к ленте оказался не самым высоким.





«Залы были заполнены наполовину — большого ажиотажа не было. В основном люди покупали билеты на "Фиксики" — сейчас идут детские каникулы. Но не могу сказать, что "Матильда" не пользуется спросом — интерес выше среднего. Но он вызван тем ажиотажем, что был перед премьерой», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Галым Саинов, руководитель кинокомпании «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» (кинотеатры «Седьмое небо», «Аврора», «Орион» в Бердске). Точное количество зрителей Саинов назвать затруднился.





В кинотеатре «Люксор» в ТРЦ «Галерея» фильм Алексея Учителя о молодости императора Николая II в первый уик-энд собрал 2 тысячи 916 человек, сообщила PR-менеджер кинотеатра Хельга Пирогова.





«Это очень хороший показатель для российского кино такой тематики», — отметили в «Люксоре».





В кинотеатре «Победа» рассказали, что фильм Алексея Учителя за первые дни проката посмотрели 3 тысячи 63 человека. «"Матильда" стартовала как обычный хороший фильм, но особого ажиотажа не было», — отметили в «Победе».









В кинотеатрах сети «Синема Парк» (ТРЦ «Ройял Парк» и МФЦ «Сан Сити») «Матильда» спросом не пользовалась вовсе.







«У нас на аншлагах шёл "Последний богатырь" и "Фиксики", так как начались школьные каникулы», — рассказала НГС.НОВОСТИ замдиректора по рекламе сети «Синема Парк» в Новосибирске Мария Тиховская.





Тем не менее интерес новосибирцев к фильму подтверждают и данные «Яндекса». По итогам прошлой недели премьера «Матильды» вошла в топ-3 поисковых запросов горожан, сообщили в пресс-службе компании. Примерно такой же интерес в «Яндексе» отмечали к этой теме в середине сентября, когда стало известно о показе фильма в кинотеатре «Люксор» за месяц до официальной премьеры.





Фильм Алексея Учителя «Матильда» рассказывает о молодости последнего российского императора Николая II и его романе с балериной Матильдой Кшесинской. РПЦ осудила картину и требует запретить её, потому что она якобы порочит образ Николая II, причисленного к лику святых в 1999 году. Церковь поддержала депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская.





Выходу фильма в прокат предшествовало несколько скандалов. Перед премьерой кинопрокатчики получили письмо от всероссийской православной организации «Христианское государство — Святая Русь» с просьбой не выпускать в прокат фильм режиссёра Алексея Учителя «Матильда». 22 сентября «Матильду» в Новосибирске уже увидели первые зрители — во время предпремьерного показа на входе в ТРЦ «Галерея Новосибирск» дежурил автомобиль вневедомственной охраны, по периметру кинотеатра и на входе стояли сотрудники полиции и кинологи с собаками.