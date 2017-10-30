Ремонт будет нескоро: мэрия объяснила, почему протекающую крышу починили куском фанеры

Чтобы штукатурка не валилась на головы жильцам, старый лист фанеры заменили двумя новыми

Департамент энергетики, ЖКХ мэрии Новосибирска рассказал об итогах проверки двухэтажного дома на улице Кузьмы Минина — в этом доме протекающую крышу заделали куском фанеры.







Как пояснили НГС.НОВОСТИ в департаменте в ответ на запрос, в доме нет муниципальных помещений, поэтому пожаловаться на управляющую компанию жильцы должны в Госжилинспекцию, а капитальный ремонт крыши жильцам придётся ждать ещё как минимум шесть лет.







«Срок капитального ремонта крыши многоквартирного дома № 8"а" на улице Кузьмы Минина установлен на период 2023–2025 годы. <...> Однако согласно ст. 9 Закона НСО № 360-03 программа подлежит ежегодной актуализации, после проведения которой сроки ремонта могут измениться», — объяснили в мэрии. По правилам содержания общедомового имущества в многоквартирном доме ремонт можно провести за счёт жильцов в любой выбранный ими срок, добавили в департаменте.







Также в ответе чиновников говорится, что во время первого ремонта на протекающей крыше вместе с установкой фанеры заменили семь листов шифера, благодаря чему, по их словам, протечек больше нет.







По словам жильцов, вода с крыши по-прежнему стекает по стенам дома





Жильцы дома не согласны с заключением мэрии. Как рассказала НГС.НОВОСТИ Дарья, которая живёт в доме с протекающей крышей, в подъезде продолжает обваливаться штукатурка, а тающий снег по-прежнему стекает по стенам.





«До сих пор есть протечка на фасаде здания, в подъезде. Все потёки — это в принципе неэстетично, некрасиво, это просто ужас. <...> У меня есть ответ от заместителя губернатора, где прописывается, что управляющая компания отчиталась ГЖИ, что этой фанерой они устранили проблему, все бумаги есть. У нас восемь квартир, а они ссылаются на то, что, мол, делайте за свой счёт. Так не мы же довели наш подъезд, крышу, потолок до такого состояния. Обращения от нас были неоднократные, в итоге потолок начался сыпаться», — недоумевает девушка. Она и добавила, что сегодня старый лист фанеры заменили двумя новыми.





Впервые о ситуации Дарья рассказала на прошлой неделе. Девушка обратилась с жалобой в УК «Октябрьская», которая обслуживает её дом, а также к губернатору и в приёмную президента. Копии её заявлений и ответов есть в распоряжении редакции НГС.НОВОСТИ.