В России тестируют лекарства от рака с индивидуальным подходом

Онкологи будут разрабатывать «адресные» лекарства для каждого пациента

Отечественные фармацевты разработали новый подход к лечению рака, который предполагает, что лекарство будет создаваться под конкретного больного на основе взятого у него биоматериала.





Об этом в интервью газете «Известия» рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.





«Открывается принципиально новая персонализированная фармацевтика, когда эти препараты выпускают не отдельные заводы, а на территории клиники формируется "чистая" зона, работающая как малое фармпредприятие для пациентов. Их госпитализируют за три-четыре недели до самой манипуляции, берут материал, обрабатывают и создают из него фактически лекарство», — сказала министр.







Сейчас разработкой индивидуального противоопухолевого лекарства занимается Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова в Москве. В ближайшем будущем к этим исследованиям планируют присоединиться Медицинский исследовательский центр им. Алмазова в Санкт-Петербурге и Онкологический центр в Москве.







«Сейчас пока это наше будущее, но оно уже настолько очевидно, что мы постараемся пройти этот отрезок очень быстро», — заявила министр.







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