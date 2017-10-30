Возле Октябрьского рынка ребёнка сбил седан

Ребенок попал под машину возле Октябрьского рынка. Фото из архива НГС
Ребенок попал под машину возле Октябрьского рынка. Фото из архива НГС

Утром 30 октября в Новосибирске на пересечении улиц Гурьевской и Толстого под машину попал ребёнок, который шёл с бабушкой.


«Девятилетний ребёнок был вместе с 69-летней бабушкой. Бабушку и мальчика доставили в травмпункт с амбулаторными травмами (ссадинами)», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ  главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова. 


Очевидцы в соцсетях сообщают, что в аварию попал автомобиль Skoda.


В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску не смогли оперативно прокомментировать ДТП.


Среди последних аварий, в которые попадали дети, было ДТП на улице Татьяны Снежиной 19 октября — тогда машина сбила 16-летнего подростка.

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