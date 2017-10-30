Возле Октябрьского рынка ребёнка сбил седан

Ребенок попал под машину возле Октябрьского рынка. Фото из архива НГС

Утром 30 октября в Новосибирске на пересечении улиц Гурьевской и Толстого под машину попал ребёнок, который шёл с бабушкой.





«Девятилетний ребёнок был вместе с 69-летней бабушкой. Бабушку и мальчика доставили в травмпункт с амбулаторными травмами (ссадинами)», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова.





Очевидцы в соцсетях сообщают, что в аварию попал автомобиль Skoda.







В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску не смогли оперативно прокомментировать ДТП.





Среди последних аварий, в которые попадали дети, было ДТП на улице Татьяны Снежиной 19 октября — тогда машина сбила 16-летнего подростка.