Возле Октябрьского рынка ребёнка сбил седан
Утром 30 октября в Новосибирске на пересечении улиц Гурьевской и Толстого под машину попал ребёнок, который шёл с бабушкой.
«Девятилетний ребёнок был вместе с 69-летней бабушкой. Бабушку и мальчика доставили в травмпункт с амбулаторными травмами (ссадинами)», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова.
Очевидцы в соцсетях сообщают, что в аварию попал автомобиль Skoda.
В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску не смогли оперативно прокомментировать ДТП.
Среди последних аварий, в которые попадали дети, было ДТП на улице Татьяны Снежиной 19 октября — тогда машина сбила 16-летнего подростка.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова