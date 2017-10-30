Дома за облаками и бурлящие воды Оби: новосибирец полгода снимал город с высоты
Фотограф Вадим Махоров полгода делал снимки Новосибирска с высоты — на них попал туманный город, осенние рощи, лёд на реке и ночные яркие улицы.
«Я делал снимки для видеоролика о Новосибирске. Любой таймлапс делается из фотографий, и я подумал, почему бы не сделать подборку фотографий, чтобы люди посмотрели на то, как я вижу город. С середины весны до середины октября я ездил по городу, искал интересные ракурсы, архитектуру, фотографировал. Город с такой высоты выглядит очень эпично», — рассказал НГС.НОВОСТИ Вадим Махоров.
Доделать таймлапс и показать его новосибирцам фотограф планирует до конца осени. Всего Вадим сделал больше сотни снимков.
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