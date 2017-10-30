Дома за облаками и бурлящие воды Оби: новосибирец полгода снимал город с высоты

Фотограф Вадим Махоров полгода делал снимки Новосибирска с высоты — на них попал туманный город, осенние рощи, лёд на реке и ночные яркие улицы.


Дома в Краснообске, расположенные кругом. Снимок сделан в конце лета
Дома в Краснообске, расположенные кругом. Снимок сделан в конце лета


«Я делал снимки для видеоролика о Новосибирске. Любой таймлапс делается из фотографий, и я подумал, почему бы не сделать подборку фотографий, чтобы люди посмотрели на то, как я вижу город. С середины весны до середины октября я ездил по городу, искал интересные ракурсы, архитектуру, фотографировал. Город с такой высоты выглядит очень эпично», — рассказал НГС.НОВОСТИ Вадим Махоров.


Доделать таймлапс и показать его новосибирцам фотограф планирует до конца осени. Всего Вадим сделал больше сотни снимков.


Новосибирская ГЭС во время пика водосброса в период весеннего паводка — открыто пять из восьми секций
Новосибирская ГЭС во время пика водосброса в период весеннего паводка — открыто пять из восьми секций


Это фото туманного города Вадим сделал на рассвете. «Туман образовывается за пару часов до рассвета и плотно держится над городом такой тучей, а потом выходит солнце, туман начинает рассеиваться и рвётся на маленькие облака. И в таймлапсе это есть, туман идёт волнами, как будто дым, он движется постоянно, и это очень красиво», — говорит фотограф
Это фото туманного города Вадим сделал на рассвете. «Туман образовывается за пару часов до рассвета и плотно держится над городом такой тучей, а потом выходит солнце, туман начинает рассеиваться и рвётся на маленькие облака. И в таймлапсе это есть, туман идёт волнами, как будто дым, он движется постоянно, и это очень красиво», — говорит фотограф


Осенняя Бугринская роща до того, как опала листва, и въезд на Бугринский мост с левого берега
Осенняя Бугринская роща до того, как опала листва, и въезд на Бугринский мост с левого берега


Купол оперного театра
Купол оперного театра


«Я очень впечатлялся СГУПСом, он на фотографиях выглядит как университет из фильма. Такой правильный, сверху плитка очень графично смотрится», — говорит Вадим
«Я очень впечатлялся СГУПСом, он на фотографиях выглядит как университет из фильма. Такой правильный, сверху плитка очень графично смотрится», — говорит Вадим


Дендропарк, расположенный между Северо-Чемским жилмассивом и Краснообском. «Там такой большой парк, ухоженный, по нему люди гуляют. И он сверху такой красивый», — описал Вадим
Дендропарк, расположенный между Северо-Чемским жилмассивом и Краснообском. «Там такой большой парк, ухоженный, по нему люди гуляют. И он сверху такой красивый», — описал Вадим


Трубы ТЭЦ-5 Вадим сфотографировал, когда летом облака над городом висели очень низко. «ТЭЦ-5 стоит на холме, она очень высокая и прорезала облака. И видно, что вокруг на много километров ничего нет», — объясняет фотограф
Трубы ТЭЦ-5 Вадим сфотографировал, когда летом облака над городом висели очень низко. «ТЭЦ-5 стоит на холме, она очень высокая и прорезала облака. И видно, что вокруг на много километров ничего нет», — объясняет фотограф


«Это сортировочная станция Инская. Она есть в таймлапсе, представьте, все эти поезда на путях не стоят на месте, а в постоянном движении», — рассказывает Вадим
«Это сортировочная станция Инская. Она есть в таймлапсе, представьте, все эти поезда на путях не стоят на месте, а в постоянном движении», — рассказывает Вадим


Новосибирцы на перекрытом для машин Красном проспекте готовятся к празднованию 9 Мая
Новосибирцы на перекрытом для машин Красном проспекте готовятся к празднованию 9 Мая


Салют на 9 Мая. Вадим говорит, что не видел снимков, снятых с такого ракурса
Салют на 9 Мая. Вадим говорит, что не видел снимков, снятых с такого ракурса


«Каждый раз ближе к концу весны ГЭС начинает пропускать больше воды. Лёд на реке вскрывается, начинает быстрее таять, и эти льдины уходят по течению. Ещё бывают холода и парит, иней везде. Очень похоже на Енисей в Красноярске», — описывает фотографию Вадим
«Каждый раз ближе к концу весны ГЭС начинает пропускать больше воды. Лёд на реке вскрывается, начинает быстрее таять, и эти льдины уходят по течению. Ещё бывают холода и парит, иней везде. Очень похоже на Енисей в Красноярске», — описывает фотографию Вадим


«Был туман, вышло солнце, он распался на такие маленькие облака, и в эту дырку я снял мост. Выглядит, как будто очень высоко снято», — говорит фотограф
«Был туман, вышло солнце, он распался на такие маленькие облака, и в эту дырку я снял мост. Выглядит, как будто очень высоко снято», — говорит фотограф


«Фото сделано летом, когда трава горела и весь город был в смоге. Видно, что он как будто в тумане и на кадре между небом и городом такая полоса серая — это дым», — рассказывает Вадим
«Фото сделано летом, когда трава горела и весь город был в смоге. Видно, что он как будто в тумане и на кадре между небом и городом такая полоса серая — это дым», — рассказывает Вадим


Вечерняя площадь Калинина. Снимок сделан в середине весны — ещё лежит снег
Вечерняя площадь Калинина. Снимок сделан в середине весны — ещё лежит снег


Недавно ещё один известный новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал фоторепортаж, который снял весной 2017 года на гигантском промышленном предприятии — Магнитогорском металлургическом комбинате.

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