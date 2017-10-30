Подросток в бирюзовых кроссовках ушёл из дома и пропал

Даниил Ковалёв исчез на выходных
Даниил Ковалёв исчез на выходных


В Новосибирске полиция разыскивает 15-летнего школьника Даниила Ковалёва, который на выходных ушел из дома в Кировском районе и пропал.


«28 октября около 16:30 ушел из дома по улице Оловозаводская и до сих пор не вернулся», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.


Прежде подросток уже уходил из дома, добавили в полиции.


На вид молодому человеку 15–16 лет, его рост около 175 см, он худощавого телосложения, у него зелёные глаза, темно-русые волосы, сейчас у него короткая стрижка с длинной челкой.


Он был одет в тёмно-серую куртку, тёмно-серую кофту, чёрные брюки, бирюзовые кроссовки с надписью Nike.


Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефонам 232-16-02, 232-15-69.


На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ рассказывали, что нужно делать, если пропал близкий человек — подробная инструкция здесь.

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