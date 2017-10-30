Не успел затормозить: водитель «Ниссана» заехал под автобус на улице Объединения

Nissan после ДТП

Вечером 29 октября водитель Nissan Almera заехал под автобус № 3 на улице Объединения в Калининском районе Новосибирска.







Авария произошла около 21:10. Nissan и автобус ехали по Объединения со стороны Столетова в направлении Учительской.







«Водитель автобуса ПАЗ остановился на запрещающий сигнал светофора в районе перекрестка с проездом в сторону кольца улицы Курчатова, а водитель Almera затормозить не успел», — описали аварию специалисты мобильного приложения «Автоспас».







Заместитель директора ООО «Автолига» Константин Смышляев (компания-перевозчик на маршруте № 3 ) подтвердил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что вины водителя автобуса в случившемся нет. Ехавшие в автобусе люди в аварии не пострадали.





Автобус остановился на светофоре и получил удар сзади





Авария произошла в десятом часу вечера на улице Объединения





На прошлой неделе в Новосибирске произошла ещё одна авария с участием общественного транспорта: женщина угодила под колёса троллейбуса в районе метро «Берёзовая роща».

