Не успел затормозить: водитель «Ниссана» заехал под автобус на улице Объединения
Вечером 29 октября водитель Nissan Almera заехал под автобус
Авария произошла около 21:10. Nissan и автобус ехали по Объединения со стороны Столетова в направлении Учительской.
«Водитель автобуса ПАЗ остановился на запрещающий сигнал светофора в районе перекрестка с проездом в сторону кольца улицы Курчатова, а водитель Almera затормозить не успел», — описали аварию специалисты мобильного приложения «Автоспас».
Заместитель директора ООО «Автолига» Константин Смышляев (компания-перевозчик на маршруте
На прошлой неделе в Новосибирске произошла ещё одна авария с участием общественного транспорта: женщина угодила под колёса троллейбуса в районе метро «Берёзовая роща».
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Ольга Хмелевская
Фото vk.com/avtospas54rus