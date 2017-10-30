Не успел затормозить: водитель «Ниссана» заехал под автобус на улице Объединения

Nissan после ДТП
Nissan после ДТП

Вечером 29 октября водитель Nissan Almera заехал под автобус № 3 на улице Объединения в Калининском районе Новосибирска.


Авария произошла около 21:10. Nissan и автобус ехали по Объединения со стороны Столетова в направлении Учительской.


«Водитель автобуса ПАЗ остановился на запрещающий сигнал светофора в районе перекрестка с проездом в сторону кольца улицы Курчатова, а водитель Almera затормозить не успел», — описали аварию специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Заместитель директора ООО «Автолига» Константин Смышляев (компания-перевозчик на маршруте № 3) подтвердил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что вины водителя автобуса в случившемся нет. Ехавшие в автобусе люди в аварии не пострадали.


Автобус остановился на светофоре и получил удар сзади
Автобус остановился на светофоре и получил удар сзади


Авария произошла в десятом часу вечера на улице Объединения
Авария произошла в десятом часу вечера на улице Объединения


На прошлой неделе в Новосибирске произошла ещё одна авария с участием общественного транспорта: женщина угодила под колёса троллейбуса в районе метро «Берёзовая роща».

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